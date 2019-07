Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zastoji nastajajo pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga dva kilometra, na ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski, kjer je kolona dolga 2,8 kilometra. Zastoji so tudi na cesti Bled-Lesce.

Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na tem delu so zastoji, kolona vozil je dolga 2,8 kilometra.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Dragonja je za vstop v državo treba čakati med eno in dvema urama, drugod se čakalne dobe gibljejo med pol do ene ure.