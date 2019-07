Lokalna policija v južnem korejskem mestu je sporočila, da je 22-letnega plavalca aretirala v nedeljo zgodaj zjutraj, ker naj bi v nekem nočnem klubu okoli 3. ure zjutraj spolno nadlegoval 18-letnico, poroča Yonhap. Ženska je takoj poklicala policijo, ki je plavalca, katerega identiteta za zdaj ni znana, aretirala na kraju domnevnega zločina. Plavalec je v družbi odvetnika iz svoje domovine že zanikal vse obtožbe, je še sporočila lokalna policija.

Do incidenta je prišlo le dan za tem, ko je SP zasenčila tragična nesreča v nekem drugem nočnem klubu, kjer se je zrušil balkon. Dve osebi sta izgubili življenje, med šestnajsterico ranjenih pa je bilo tudi osem športnikov, ki nastopajo na SP. Kot je poročala agencija Yonhap, je do nesreče prišlo okrog poltretje ure zjutraj, ko je popustil balkon in padel kakšnih pet metrov v globino.

SP se je začelo 12. julija in se končalo danes zvečer po lokalnem času.