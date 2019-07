Neurja po državi povzročila nekaj nevšečnosti, v Italiji več smrtnih žrtev

V soboto zvečer so se po državi razbesnela neurja. Gasilci so posredovali v več občinah, kjer so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa in nudili pomoč občanom zaradi prekinitve z električno energijo. Trikrat so posredovali zaradi udara strel. Hudo pa je bilo tudi pri naših sosedih v Italiji in Avstriji.