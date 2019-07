V Gwangjuju v Južni Koreji je padel zastor nad svetovnim prvenstvom v plavanju, katerega nesporno prvo ime je bil ameriški plavalec Caeleb Dressel. Ta je namreč postavil nov rekord po skupnem številu kolajn na enem prvenstvu, saj jih je osvojil osem, šest zlatih in srebrni. Je pa obenem zaostal še za enim rekordom – tistim, ki si ga deli z rojakom Michaelom Phelpsom, in ki ga je dosegel na zadnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. To pa je rekord po številu zlatih kolajn – Dressel leta 2017 in Phelps deset let prej sta jih namreč na enem prvenstvu osvojila po sedem.

»Ni bilo lahko pred dvema letoma in ni bilo lahko niti letos. Pa saj niti nočem, da bi bilo lahko, treba je bilo zelo garati pred prvenstvom in na njem. Z dosežkom sem v vsakem primeru lahko zgolj in samo zadovoljen,« je povedal 22-letni Floridčan, ki je blestel predvsem v soboto, ko je osvojil kar tri zlate kolajne (na 50 prosto, 100 delfin in mešani štafeti 4 x 100 prosto). Pred tem je bil zlat tudi na 100 prosto, 50 delfin in v moški štafeti 4 x 100 prosto, srebrno kolajno pa je najprej osvojil v mešani štafeti 4 x 100 mešano, danes, zadnji dan prvenstva, pa še v moški štafeti 4 x 100 mešano.

Pri ženskah je bila medtem prvo ime prvenstva Dresslova rojakinja Simone Manuel, ki se prav tako lahko pohvali z novim rekordnim dosežkom na svetovnih prvenstvih – nobeni plavalki doslej namreč še ni uspelo to, kar je Manuelovi v Gwangjuju, to pa je osvojiti kar sedem kolajn na enem svetovnem prvenstvu. Štirim zlatim je tako dodala še tri srebrne, ob tem pa je postala prva Američanka, ki je na enem prvenstvu zmagala tako na 50 kot 100 prosto. Tudi skupno so največ kolajn v plavanju osvojile ZDA, in sicer 27, od tega 14 zlatih, predvsem pa so njihove plavalke in plavalci po skromni prvi polovici prvenstva blesteli v zadnjih dneh.

Zadnja dneva prvenstva, v soboto in nedeljo, so v Južni Koreji sicer padli še trije svetovni rekordi. Najprej ga je postavila ameriška mešana štafeta na 4 x 100 prosto (3:19,40 je bilo dve desetinki hitrejše kot pred dvema letoma na prvenstvu v Budimpešti), prav ob koncu tekmovanja pa še Američanke na 4 x 100 mešano (3:50,40), pri čemer je že v prvi predaji Regan Smith s 57,57 dosegla svetovni rekord na 100 hrbtno.

Slovenska junakinja svetovnega prvenstva je bila medtem Tjaša Oder, ki se je od tekmovanja poslovila z 9. mestom na 800 prosto in 10. na paradni 1500-metrski razdalji. »Na 800 prosto si nisem mislila, da bom tako blizu finalu, vseh svojih ciljev pa vseeno nisem izpolnila, saj sem si želela finala. A nikakor domov ne odhajam razočarana. Imela sem malo nesreče. Ena sekunda na 800 prosto ni nič, dve sekundi na 1500 pa še manj,« je povedala Tjaša Oder. Kot zadnji Slovenki sta sicer v Gwangjuju nastopili Neža Klančar, ki je bila v soboto z novim slovenskim rekordom (25,12) 18. na 50 prosto, in Katja Fain, ki je danes z osebnim rekordom (4:48,24) na 400 mešano zasedla 20. mesto.

Dodajmo še, da je imelo svetovno prvenstvo tudi manj prijetno stran, saj je v noči na soboto prišlo do tragične nesreče v nočnem klubu v Gwangjuju, kjer se je zrušil balkon, pri čemer sta dve osebi izgubili življenje, v klubu pa je bilo v času tragedije več udeležencev prvenstva. Eden izmed plavalcev pa je noč kasneje preživel za zapahi – aretirali so ga namreč zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja.