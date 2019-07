Protesti, na katerih se prebivalci Moskve zavzemajo za to, da bi na lokalnih volitvah lahko nastopili tudi opozicijski kandidati, se ponavljajo že dobra dva tedna. Moskovska volilna komisija na kandidatno listo za volitve 8. septembra namreč ni uvrstila 57 kandidatov, med njimi tudi priljubljenih opozicijskih voditeljev. Čeprav so izpolnili pogoj, po katerem so morali zbrati 5000 podpisov, jih je komisija zavrnila z utemeljitvijo, da so nekateri podpisi ponarejeni. Ker se je na drugem protestu zbralo več kot 20.000 ljudi, so se na sobotne demonstracije oblasti dobro pripravile in se odločile za trdo roko.

Na stotine policistov in pripadnikov narodne garde se je postavilo pred županov urad, na osrednji promenadi Tverskaja pa je tesno drug ob drugem parkiralo več sto avtobusov, ki so služili kot neke vrste ščit. Že pred demonstracijami so oblasti poskrbele, da na protestih niso mogli sodelovati najpomembnejši voditelji opozicije. Alekseja Navalnega so že v sredo obsodili na 30 dni zapora, danes pa so ga zaradi »hude alergije« prepeljali v bolnišnico, je po twitterju sporočila njegova tiskovna predstavnica. V soboto so na zaslišanje, že drugič v istem tednu, pripeljali tudi večino drugih opozicijskih kandidatov in jih zadržali več ur, med njimi Ljubova Sobola, Julijo Gamljanino, Ilja Jašinova in Dmitrija Gudkova. Pri opozicijskem spletnem portalu TV Rain, ki je poročal v živo s protestov, je policija izvedla hišno preiskavo. Kljub temu so se v soboto protesti nadaljevali, po navedbah policije se jih je udeležilo 3500 demonstrantov, število sodelujočih, o katerem poročajo organizatorji, pa sega do 15.000 protestnikov.

Na demonstracijah so oblasti aretirale – po uradnih poročilih ministrstva za notranje zadeve – nekaj več kot tisoč, po informacijah medijskega projekta civilne družbe OWD Info pa 1373 oseb. V zadnjih nekaj letih je to največje število prijetih na nekem protestu, celo na množičnih protestih proti premierju Medvedjevu ob objavah o njegovem luksuznem življenju pred dvema letoma so prijeli manj kot tisoč ljudi, na doslej največjih demonstracijah v Putinovem obdobju leta 2012, ko je po štirih letih vodenja vlade znova postal predsednik, pa so jih prijeli štiristo.

Po poročanju ruskih medijev so večino prijetih po nekaj urah tudi izpustili, več kot 150 protestnikov pa je noč preživelo na policijski postaji. Ker so protestirali proti odločitvi moskovske volilne komisije, jim grozi postopek zaradi njenega oviranja, kar se običajno kaznuje z denarno kaznijo, v najslabšem primeru pa prijetim lahko grozi tudi do pet let zapora.