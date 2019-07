Smučarji skakalci in skakalke so imeli v Hinterzartnu tri tekme poletne velike nagrade. V moški konkurenci, kjer so manjkali najboljši Poljaki, Avstrijci, Norvežani in Slovenec Timi Zajc, zmagovalec prve tekme v Visli, je na veliko veselje domačih gledalcev zmagal Karl Geiger. Drugi je bil prerojeni Avstrijec Gregor Schlierenzauer, ki trenira pod vodstvom rojaka in dolgoletnega selektorja Nemčije Wernerja Schusterja, tretji pa še en Nemec Richard Freitag. Medtem ko je večina slovenske reprezentance trenutno na dopustu, sta se Peter Prevc in Žiga Jelar uvrstila tik pod zmagovalni oder, Rok Justin pa se ni uvrstil v finale.

Peter Prevc je bil po prvi seriji petnajsti, z najboljšim dosežkom finala pa je napredoval na četrto mesto. »Skoki so bili kar na visoki ravni. V prvi seriji sem naredil manjšo napako na odskočni mizi, v drugi sem skušal vse skupaj nadoknaditi in sem prilezel kar visoko,« je povedal Peter Prevc, medtem ko je njegova sestra Nika zmagala na tekmi mladih upov, rojenih v letih 2005 in 2006.

Žiga Jelar, ki je zmagal v kvalifikacijah, je končal na petem mestu, potem ko je bil po prvem skoku sedmi. »Z izkupičkom sem zelo zadovoljen, saj sem izpolnil svoje cilje. Iz napak, ki sem jih naredil na dopoldanski tekmi mešanih ekip, sem se veliko naučil za večerno tekmo posameznikov. V nadaljevanje sezone grem z dobrimi občutki, rezerve so predvsem v plovnosti, saj letos skačem s krajšimi smučmi,« je bil zadovoljen Žiga Jelar. Na tekmi mešanih ekip je Slovenija v enaki zasedbi kot na svetovnem prvenstvu v Seefeldu (Nika Križnar, Urša Bogataj, Peter Prevc, Žiga Jelar) osvojila tretje mesto za Nemčijo in Japonsko, potem ko je bila večino tekme v boju za zmago.

Smučarke skakalke so v Nemčiji imele šele prvo letošnjo tekmo za poletno veliko nagrado, ki se je začela z dobrim nastopom Slovenk, saj je bila Nika Križnar tretja, Urša Bogataj četrta, zmagala je Japonka Sara Takanaši. Križnarjeva je na stopničke skočila v finalu, saj je bila po prvem nastopu četrta in sezono začela tam, kjer je lansko končala v Čajkovskem. »Super začetek sezone, da sem bila na obeh tekmah na stopničkah. Smuči imam v zraku že zdaj veliko bolje postavljene kot ob koncu minule zime. Pričakujem, da bom kakovost skokov stopnjevala,« je povedala Nika Križnar. »Tako visoke uvrstitve nisem pričakovala, saj v zadnjem času malce niham iz skoka v skok,« je bila vesela Urša Bogataj. Točke je osvojilo pet Slovenk, medtem ko je Ema Klinec po hudi poškodbi kolena opravila prve skoke na manjši skakalnici. »V močni konkurenci smo se na tekmi znašli veliko bolje kot na treningih. Tretje in četrto mesto sta čudovit start v novo sezono tekmovanj. Zdaj nas čaka ves mesec tekmovanj in upam, da bomo v takšnem slogu vsaj nadaljevali in še malce stopnjevali kakovost naših predstav na skakalnicah,« je povedal glavni trener slovenske vrste Zoran Zupančič. Naslednja tekma poletne velike nagrade bo 9. avgusta v Courchevelu v Franciji.