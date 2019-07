V soboto se je v vasi Bonini v okolici Kopra zgodila tragedija. Strela je v bližini domače hiše udarila v 48-letnega moškega.

Nesreča se je zgodila okoli pol štirih popoldne, policisti so bili obveščeni nekaj minut čez 16. uro. Nesrečneža so domačini nemudoma začeli oživljati, tja so pohiteli tudi reševalci, med njimi reševalec na motorju. Vendar brez uspeha, 48-letnik je poškodbam podlegel. Na truplu je bilo vidno, da je šlo za udar strele, prav tako na bližnjem drevesu. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo.

Po podatkih Elektroinštituta Milana Vidmarja leži Slovenija na za udare strel najbolj izpostavljenem območju Evrope. Njihova visoka gostota je značilna zlasti za Primorsko, kjer se mešajo različne podnebne razmere. Med najbolj izpostavljenimi območji so še severozahodni del države, območje Kamniško-Savinjskih Alp in mariborskega Pohorja, med vrhovi pa predvsem Nanos, Kum, Plešivec, Krvavec in Trdinov vrh.