Omanski zunanji minister se je srečal tudi s sekretarjem iranskega vrhovnega varnostnega sveta, kontraadmiralom Alijem Šamhanijem, ki mu je dejal, da so "nekatere države v regiji zaradi svojih arogantnih in prenagljenih ravnanj in obnašanja" ne samo onemogočile pogovore, ampak tudi otežile reševanje regionalnih kriz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitičen je bil tudi do britanskih načrtov o oblikovanju evropske koalicije za varovanje tankerjev v Perzijskem zalivu. Poudaril je, da morajo biti za zagotavljanje varnosti v regiji uporabljene lokalne zmogljivosti ob sodelovanju držav v regiji. Tuje vmešavanje bo samo povečalo probleme, je dejal po poročanju iranske državne televizije.

Oman že sodeloval pri reševanju sporov

Oman je v preteklosti že sodeloval pri reševanju sporov med Teheranom in Zahodom, večkrat je bil pri tem tudi uspešen. Do pogovorov ministrov je ponovno prišlo ob zadnjem stopnjevanju napetosti med Teheranom in Washingtonom, ki jih je okrepil še spor med Iranom in Veliko Britanijo zaradi zaseženih tankerjev.

Oman je po poročanju AFP kljub več krizam v regiji ohranil dobre odnose z Iranom, kar mu je v preteklosti omogočalo vlogo posrednika, tudi kot gre za odnose z ZDA. Ti so se zaostrili, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump lani odstopil od leta 2015 sklenjenega iranskega jedrskega sporazuma ter znova uvedel sankcije proti Iranu. Ameriške sankcije močno hromijo iransko gospodarstvo.

Iran je v odgovor letos napovedal postopen umik iz delov sporazuma. Doslej je prenehal spoštovati že več zavez iz dogovora, nazadnje mejo, do katere lahko obogati uran.

Napetosti so se okrepile še z vrsto incidentov s tankerji in brezpilotnimi letali. ZDA in Savdska Arabija sta Iran med drugim obtožili, da je odgovoren za več junijskih napadov na tankerje v Perzijskem zalivu, kar pa Iran zanika.

Odnosi med Londonom in Teheranom so se sredi napetosti okoli iranskega jedrskega sporazuma zaostrili zaradi zaseženih tankerjev. Najprej je Velika Britanija 4. julija v Gibraltarju zasegla iranski supertanker Grace 1 z utemeljitvijo, da je zaradi prevažanja nafte v Sirijo kršil sankcije EU. Iran je to zanikal.

Iranska revolucionarna garda je nato 19. julija v Hormuški ožini ustavila tanker Stena Impero, ker naj bi kršil pomorska pravila v Perzijskem zalivu. Tanker, ki je plul pod britansko zastavo, je trenutno v iranskem pristanišču Bandar Abas. Iran in Velika Britanija medtem drug drugemu očitata "državno piratstvo".

Iranski predsednik Hasan Rohani je pred dnevi kot rešitev spora predlagal zamenjavo tankerjev. Pri tem je poudaril, da si Iran v Perzijskem zalivu ne želi konflikta ne z Britanci ne z drugimi Evropejci.