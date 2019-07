Obiskovalci parade so svoj pohod začeli okoli poldneva na območju osrednjega mestnega nakupovalnega središča Kurfuerstendamm in se nato odpravili proti vzhodu do Brandenburških vrat. Na samem začetku srečanja so v zrak vrgli konfete, seveda pa na paradi, na kateri organizatorji pričakujejo 600.000 udeležencev, ne manjka množica mavričnih zastav.

Parada se bo nadaljevala pred Brandenburškimi vrati, kjer bosta zbrane zabavala nekdanja članica skupine Spice Girls Melanie C in nemški DJ Felix Jaehn.

Osrednje geslo letošnjega praznovanja oz. dogodkov ob paradi ponosa, je "Stonewall 50 - vsak upor se začne z vašim glasom". Na ta način želijo obuditi spomin na obletnico vstaje v Stonewall Innu v New Yorku leta 1969, ki je sprožila sodobna gibanja za pravice homoseksualcev.

Organizatorji upajo, da bodo s shodom opomnili tudi na politične zahteve na lokalni ravni, med drugim na oblikovanje stanovanjskega in kulturnega centra za lezbijke v Berlinu in za boljše izobraževanje o življenju z virusom hiv.

V Berlinu je parada ponosa prvič potekala leta 1979, udeležilo pa se je je približno 450 ljudi.