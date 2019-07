V soboto popoldne se je visoko iznad morja proti Izoli vil gost črn dim. Okoli 13.45 je namreč v morju zagorel motorni čoln. Ogenj je izbruhnil na sedemmetrskem plovilu 2,3 navtične milje pred Izolo. Kot je povedal Jadran Klinec, direktor Uprave RS za pomorstvo, je bilo na njem šest italijanskih državljanov, ki so se pred ognjem rešili s skokom v morje. Pristaniška kapitanija je prestregla klic na pomoč in takoj sprožila reševalno akcijo, na kraj nesreče so odpluli z reševalnim gumenjakom. Čoln pristaniške kapitanije je iz morja potegnil vseh šest oseb in jih prepeljal na izolski carinski pomol. Brodolomce so pregledali člani mobilne enote centralne urgentne službe. Eden od Italijanov je bil laže poškodovan, skupil je manjšo rano na nogi. Z ostalimi je bilo vse v redu, bili pa so seveda pretreseni. V postopek se je vključila tudi policija, da jih je popisala. Njihovi dokumenti in tudi vse ostalo, kar so prevažali s čolnom, je namreč zgorelo.

Čoln je ekipa sektorja za varovanje obalnega morja skušala privleči do obale v Izoli, vendar je zaradi poškodb vanj vdrla voda. Potopil se je okoli sto metrov pred obalo.

Po poročanju Primorskih novic so italijanski turisti odpluli iz Portopiccola na izlet proti Sloveniji. Nenadoma so opazili, da se iz motorja kadi, nedolgo zatem pa je že izbruhnil požar. Do kraja nesreče je najprej pripeljal voznik čolna, ki je bil v bližini, kmalu pa je prihitela še ekipa pomorske uprave. Kot so razložili gasilci, je zagorelo v strojnici, potem se je požar razširil na vse plovilo. Pri gašenju so sodelovali vlačilec Neptun družbe Adria-Tow in koprski poklicni gasilci. Uporabljali so vodne topove in klasične cevi.