Slovenci so bili po prvi seriji drugi, na koncu pa so s skupno 927,7 točke zasedli tretje mesto. Zmagovalci Nemci so zbrali 947,8 točke, drugi Japonci pa 932,3 točke.

To so druge stopničke za Slovenijo v Hinterzartnu na mešani tekmi, slovenski skakalci so bili drugi pred šestimi leti na zadnji tovrstni tekmi na tem prizorišču.

Ob 18.30 uri bo na istem prizorišču še posamična tekma smučarjev skakalcev.