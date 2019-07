Poleg starosti je pogoj za oprostitev plačila dohodnine, da bruto letni dohodek ne presega 85.500 zlotov (približno 20.000 evrov). Davčna stopnja za dohodke do te višine znaša 18 odstotkov. Za ustanovitelje podjetij olajšava ne velja.

Po podatkih poljske vlade bo zakon koristen za približno dva milijona mladih na Poljskem. Množično odhajanje visoko izobraženih delavcev v druge države članice EU, kjer so plače višje, postavlja državo pred velike izzive. Primanjkuje ji delovne sile, da bi lahko vzdrževala že nekaj let ugodno gospodarsko rast. Povprečna letna bruto plača na Poljskem se giblje okoli 60.000 zlotov.

Ekonomisti ukinitev dohodnine za mlade vidijo tudi kot spodbudo za mlade Ukrajince. Zaradi pomanjkanja kvalificiranih delavcev se namreč Poljska zanaša na tuje delavce. Na sosednjo Poljsko zaradi slabih gospodarskih razmer v svoji državi že več let prihajajo predvsem Ukrajinci. Po podatkih statističnega urada je Poljska leta 2018 večino delovnih dovoljenj za tujce izdala Ukrajincem (73 odstotkov).

Obstajajo pa tudi kritiki tovrstnih davčnih olajšav za mlade. Poljska gospodarska zbornica je denimo zapisala, da bi bila lahko oprostitev plačila dohodnine v nasprotju z ustavnim načelom enakosti. Določena skupina prebivalcev je neutemeljeno deležna koristi, je opozorila.

Opozicija kritizira tudi dejstvo, da poskuša vlada v Varšavi nekaj mesecev pred jesenskimi volitvami s privlačnim socialnim programom pridobiti volivce. Stranka Zakon in pravičnost je poleg davčnih olajšav za mlade med drugim uvedla tudi dodatne ugodnosti za upravičence do otroškega dodatka in upokojence.