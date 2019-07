Že v dneh pred protestom je policija prijela več vidnih predstavnikov opozicije, med njimi tudi opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki so ga v sredo obsodili na 30 dni zapora po protestih, na katerih se je minulo soboto zbralo več kot 20.000 ljudi.

Danes so prijeli še okoli 50 ljudi, med drugim enega od »neuspešnih« kandidatov, njegovega zaveznika Iljo Jašina, ki je preko facebooka sporočil, da je policija ponoči preiskala njegovo stanovanje in da so ga odpeljali izven Moskve. Tudi tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš je prek twitterja sporočila, da so jo danes prijeli. Več aktivistov pa je povedalo, da je policija preiskala njihove domove.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je na družbenih medijih opozoril, da se bodo oblasti pri zagotavljanju javnega reda odzvale odločno.

Moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra med drugim niso uvrstile priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov. Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore, a jih volilna komisija minuli teden vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.

Opozicijski kandidati želijo izkoristiti naraščajoče nezadovoljstvo z ruskimi oblastmi, vse nižjo podporo predsedniku Vladimirju Putinu ter ogorčenje zaradi zniževanja življenjskega standarda in korupcije.