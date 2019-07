Severna Koreja, ki razpolaga z bogatimi mineralnimi viri na Korejskem polotoku, je bila nekoč bogatejša od Južne Koreje, desetletja slabe gospodarske politike in propad njene nekdanje pokroviteljice Sovjetske zveze pa so državo potisnili v hudo revščino, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Kot omenjeno, je lani po izračunih južnokorejske centralne banke zabeležila največje krčenje gospodarstva po letu 1997, ko je prišlo do vrhunca lakote, ki je pustošila po vsej državi in je terjala več sto tisoč življenj, po nekaterih ocenah celo več milijonov.

Severnokorejsko gospodarstvo so v novejšem času prizadele mednarodne sankcije. Varnostni svet Združenih narodov je leta 2017 prepovedal izvoz severnokorejskega premoga, rib, tekstilnih izdelkov in tako naprej ter ji tako onemogočil dostop do trdnih valut. Za to se je odločil zaradi severnokorejskega razvijanja jedrskega orožja in balističnih raket.

Sankcije so severnokorejski izvoz lani zmanjšale za več kot 85 odstotkov, obseg trgovine države z zunanjim svetom pa se je skrčil za skoraj polovico, je ocenila južnokorejska centralna banka. Opozorila je še, da se je država lani soočala s hudimi vročinskimi valovi, ki so negativno vplivali na kmetijski sektor.

Bruto nacionalni dohodek države je po ocenah banke lani znašal 30,35 milijarde dolarjev (27,26 milijarde evrov), kar denimo predstavlja le dva odstotka bruto nacionalnega dohodka Južne Koreje. Dohodek na prebivalca naj bi bil medtem v minulem letu pri 1120 dolarjih (1005 evrih), medtem ko je bil v Južni Koreji 26-krat višji, je še izračunala južnokorejska centralna banka.

Severna Koreja sicer sama ne objavlja gospodarskih statistik, tako da so na voljo le zunanje ocene.