Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec.

Najdlje morajo osebna vozila čakati na mejnem prehodu Gruškovje, kjer je čakalna doba za izstop iz države več kot dve uri, za vstop pa okoli pol ure. Eno uro bodo za izstop iz države čakala osebna vozila na prehodih Sečovlje, Dragonja in Dobovec, do dve uri pa na prehodu Obrežje. Za vstop v državo morajo od eno do dve uri čakati osebna vozila na prehodih Sečovlje in Dragonja.

Zastoji nastajajo tudi na cestah pred mejnimi prehodi. Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje je zastoj dolg dva kilometra, na podravski avtocesti od Podlehnika proti Gruškovju pa je kolona vozil dolga pet kilometrov. Okoli tri kilometre je dolg zastoj na cesti Dolenje pri Jelšanah proti mejnemu prehod Jelšane, pred mejnim prehodom Starod pa je zastoj dolg 3,5 kilometra.

Zastoj je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Kozarjam, ter na cestah Šmarje-Dragonja, Lesce-Bled, Seča-Sečovlje.

Policija voznike opozarja, da kljub vročini, gostemu prometu in zastojem ostanejo strpni in upoštevajo cestnoprometne predpise. Svetujejo tudi spremljanje prometnih informacij o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah.