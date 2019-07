Kot je razvidno s spletnih strani Agencije RS za okolje, so močne padavine zajele predvsem zahod države, vzdolž meje z Italijo. Oblak padavin se počasi pomika proti vzhodu.

Nestabilno ozračje nad našimi kraji je bilo sicer že petek, danes pa se je začasno umirilo. Zgodaj popoldne pa se je nevihtna aktivnost znova prebudila. Vremenoslovci padavine z nevihtami napovedujejo najprej v zahodni Sloveniji, do nedeljskega jutra pa se bodo predvidoma razširile nad vso Slovenijo. V nedeljo čez dan bodo pogoste plohe in nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, vmes pa obdobja brez padavin.

Krajevna neurja z morebitno debelejšo točo bodo predvidoma omejena le na vzhodno Slovenijo. Zaradi predvidenih obilnejših nalivov lahko povsod nastanejo težave z meteorno vodo in hudourniškimi vodotoki. Osvežilo se bo, v nedeljo popoldne bodo marsikje v zahodni in osrednji Sloveniji temperature le okoli 20 stopinj Celzija.

V prvih dneh prihodnjega tedna bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti in nastajale bodo posamezne plohe in nevihte. Znova bo topleje, v ponedeljek in torek bodo najvišje dnevne temperature stopinjo ali dve nad 30 °C, od sredine tedna naprej pa v notranjosti Slovenije ne bo več kot 30 stopinj Celzija. Novega vročinskega vala po napovedih meteorologov zaenkrat ni na vidiku.

V ujmi v hrvaški Istri več kot 8000 udarov strel v dveh urah Območje hrvaške Istre in Kvarnerja je ponoči zajela silovita ujma z močnim deževjem, nevihtnim vetrom in več kot 8000 udari strel v dveh urah. Večje škode nevihta ni povzročila, so pa gasilci odstranili nekaj dreves, ki so padla na ceste. V Umagu in Novigradu je v tem kratkem času padlo 32 milimetrov dežja, v Poreču in Motovunu 15 milimetrov, v Pulju pa so ga namerili 13 milimetrov. Veter je po meritvah meteoroloških postaj na območju Pulja v sunkih dosegel hitrost 86 kilometrov na uro. Temperature so se po nevihti znižale za okoli pet stopinj. Glede na razvoj nevihtnih sistemov na območju Italije je bilo ujmo mogoče pravočasno predvideti, tako da so imeli tudi mornarji dovolj časa, da so se umaknili na varno. Petkova nevihta je sicer po napovedi meteorologov uvod v obilnejše deževje, ki bo območje zajelo danes in bo predvidoma ponehalo v nedeljo sredi dneva. Tudi tokrat lokalno pričakujejo močnejše nevihte.

Petkovo neurje povzročalo nevšečnosti na jugozahodu Slovenije Petkovo neurje je povzročalo nevšečnosti predvsem na jugozahodu Slovenije. Meteorna voda je zalila več objektov in cest, veter pa je odkrival strehe in podiral drevesa. Za uro in pol so morali zvečer pripreti tudi ladijski promet v koprskem pristanišču. Zardi neurja je meteorna voda v petek zalila več objektov in cest v občinah Piran, Koper, Straža, Metlika, Sevnica in Slovenska Bistrica. Veter je odkrival strehe stanovanjskih in drugih objektov, podiral drevesa na vozišča ter podrl drevo na elektroenergetski in telekomunikacijski vod. V Metliki pa je veter prevrnil leseno vrtno uto na železniške tire. V Luki Koper so morali ob 21.20 pripreti tudi ladijski promet, ki so ga nato sprostili nekaj pred 23. uro. Priprto pristanišče pomeni, da o dovoljenju za privez ali odvez odločajo za vsako ladjo posebej. Plohe in nevihte so napovedane za danes popoldne in zvečer. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Pogoste plohe in nevihte je mogoče pričakovati tudi v nedeljo, ko bo popustila tudi vročina.