Med dvema pomembnima evropskima preizkušnjama najboljša slovenska nogometna kluba jutri zvečer ob 20.30 v Ljudskem vrtu čaka prvi letošnji veliki slovenski derbi. Oboji v tekmo vstopajo z dobro popotnico, saj so med tednom na evropskem prizorišču prikazali kakovostno in všečno predstavo. Čeprav Maribor po dveh tekmah za Olimpijo v državnem prvenstvu zaostaja že pet točk, je v rahli prednosti zaradi domačega igrišča in dneva več počitka po evropski tekmi, po kateri so imeli Ljubljančani za nameček še nočno potovanje v domovino.

Maribor: Ne ugajati, temveč tekmovati Želeli so si ga. In zdaj ga imajo. Derbi med evropskima tekmama. Že res, da takrat, ko bi tekmo še lahko prestavili, v Mariboru še niso vedeli, ali bo Olimpija še imela evropske izzive. Ne samo da jih ima, prihaja z dobrim rezultatom. Vijoličasti se lahko še bolj ponašajo, da v Evropi s kreativno igro (prej) zmagujejo. Ampak zaradi preglavic na tekmah s Triglavom (1:2) in Rudarjem (1:1) so doma še brez zmage. »V prvenstvu smo imeli 45 strelov, samo dva sta šla v gol, malo smo se v obrambi tudi sami zapletli,« je včeraj priznal izkušeni Mitja Viler. Ni mu ušlo, da so na derbijih, sploh v Ljudskem vrtu, prejeli preveč golov. Pa ne samo na derbijih. »Nalogo bomo rešili optimalno, če gola ne dobimo,« je ideja, ki jo zastavlja Darko Milanič. »Preveč zadetkov dobivamo že nekaj časa, v določenem trenutku ne posvetimo dovolj pozornosti, da bi se kvalitetno ubranili.« Sicer je že v začetku tedna rekel, da ni ta teden pritisk nič večji kot sicer, toda statistiki ne more ubežati. Pod njegovim vodstvom je Maribor izgubil zadnje tri derbije v Ljudskem vrtu. Že dveh zapored niso vijoličasti izgubili nikoli. Ne s to Olimpijo ne s tisto prej, v nobeni ligi. Povrhu so v Celju z Ljubljančani izgubili še derbi v finalu zadnjega pokala. Potem je tu še Safet Hadžić, ki v derbiju še nikdar ni klonil. »Počutim se kot državni prvak z devetimi točkami prednosti. Imeli smo fantastičen trend v derbijih, zdaj ga bomo spet obrnili,« je lansko sezono v bran zastavil Milanič. Jutri bo prvič letos brez Roka Kronavetra, dve tekmi kazni je dobil po izključitvi v Velenju. Bodo zmogli brez kreatorja, ki je v Evropi zabil že tri gole in prispeval tri podaje? »Res je zelo pomemben, odločilen. Našli bomo najboljšo rešitev.« Našel jo bo najbrž tako, da bo začel Rudi Požeg Vancaš, več prostora pa bo za Andreja Kotnika in Dina Hotića. »Ugajanje ne pride v poštev, temveč tekmovalnost,« je recept, ki vključuje osredotočenost le na to tekmo. Ne na sredo. Še manj na sodnike. »Odločili smo se, da bomo zelo malo govorili o sodnikih in da nam energije ne bodo jemali. Osredotočili se bomo, da bomo zabili gol več od nasprotnika.« Pa ne bi raje videl Damirja Skomine po finalu lige prvakov? »Skomino bi rad videl, verjetno je najboljši v Evropi. Škoda, da ga ni.«