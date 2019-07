Vsak poslanec SNS je zastavil v povprečju 57 vprašanj, SDS pa »le« slabe štiri

V dobrem letu mandata državnega zbora so poslanci vladi in ministrstvom zastavili že več kot 1500 poslanskih vprašanj. Če bodo nadaljevali s takšnim tempom, obstaja realna možnost, da se bodo približali številu iz preteklega mandata, ko so zastavili rekordnih 5660 vprašanj.