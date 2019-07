Čeprav razburljivih trenutkov na dirkah za motokros nikoli ne manjka, pa letošnja sezona v MXGP vse bolj spominja na tisto v formuli 1. V slednji zmage kot po tekočem traku v Mercedesovem bolidu niza Lewis Hamilton, podobno pa med motokrosisti letos uspeva tudi Timu Gajserju. Slovenec po umiku Antonia Cairolija zaradi poškodbe v tekmovalni karavani nima več dostojnega tekmeca in je vse bližje osvojitvi svojega drugega naslova svetovnega prvaka.

Šest dirk pred koncem sezone ima pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem ogromnih 173 točk prednosti, ki si jih je nabral tudi na račun uspešne azijske turneje. Z nje se je vrnil z dvema zmagama, prvi favorit za naskok na najvišjo stopničko zmagovalnega odra pa bo tudi na jutrišnji dirki v Loketu na Češkem. »Po vrnitvi iz Indonezije sem se hitro vrnil na trening. Vseeno je bilo lepo imeti konec tedna brez dirke. Bil sem doma in si malo odpočil, zdaj pa že težko pričakujem dirko v Loketu. Steza mi ustreza, prav tako pa vedno pride veliko navijačev, tudi iz Slovenije. Prav zato upam, da mi bo uspelo doseči dober rezultat,« pred preizkušnjo razmišlja Tim Gajser.

Dvaindvajsetletnik je ujel zmagovalni ritem, saj bo na trinajsti dirki sezone lovil že osmo zaporedno zmago in deveto v sezoni. Dobra forma ne veseli le njegovih navijačev, temveč tudi vodjo njegovega moštva. »Tim se je odločil, da si po Indoneziji vzame nekaj prostega časa, medtem ko sta njegova moštvena kolega Brian Bogers in Calvin Vlaanderen nastopila v nizozemskem prvenstvu. Njihove odločitve v celoti podpiramo, saj se zavedamo, da je forma vsakega od njih skozi sezono drugačna. Timov zmagovalni niz in forma sta resnično impresivna. Je povsem osredotočen na dirkanje v MXGP. A zdaj vstopamo v zadnjo tretjino sezone, saj je do konca le še šest dirk. Kljub temu je pred nami še kar nekaj dirkaških izzivov, zato ne smemo popuščati. Poskrbeti moramo, da si naši motociklisti privozijo najboljše položaje in dosežejo najboljše možne rezultate,« ocenjuje prvi mož moštva HRC Marcus Pereira de Freitas.

Gajser je v minuli sezoni na tem prizorišču osvojil tretje mesto, zmage pa se je veselil Jeffrey Herlings. Nizozemec, ki mu poškodbe ne prizanašajo, bo bržkone branil lansko prvo mesto, saj je na seznamu prijavljenih za dirko. V boj za točke se bo sicer znova podal tudi drugi Slovenec v MXGP Klemen Gerčar, ki letos še ni prišel med najboljših 20, bo pa v Loketu – prva dirka bo na sporedu ob 14. uri, druga pa tri ure kasneje – skušal popraviti lansko 24. mesto. V šibkejšem razredu MX2 bo nastopi še Jan Pancar, ki nekaj točk v svetovnem pokalu že ima. Doslej jih je osvojil 13, s čimer se v skupnem seštevku uvršča na 33. mesto.