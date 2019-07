Razmah priljubljenosti športnih terencev je pripeljal tudi do tega, da so svojega aduta med tovrstnimi avtomobili predstavili že domala vsi proizvajalci, tudi tisti, ki so imeli v svoji paleti samo športnike ali pregrešno draga luksuzna vozila. Torej tudi znamke, kot so Lamborghini, Maserati, Bentley ali Rolls-Royce, tiste, katerih logotipov na nosu SUV si še pred kratkim niti slučajno nismo mogli zamisliti. A če se je zgodilo to, nas ne sme čuditi niti, da je nova znamka športnih avtomobilov Cupra za svoj prvi avto izbrala prav SUV. Ime mu je ateca in premore okroglih 300 konjev (221 kilovatov) moči.

Vam vse skupaj zveni znano? Ne, niste se zmotili. Cupra, dolgo znana kot oznaka za Seatove močnejše, bolj športne izvedenke avtomobilov, je pred časom postala samostojna znamka s svojim lastnim logotipom, ateca, v osnovi Seatov 4,38 metra dolg športni terenec, pa je prvi avtomobil te znamke. Cupra ateca torej, pa čeprav je seveda jasno, »koliko je ura«. A dodatno razlikovanje od »ustaljenih« modelov vseeno pozdravljamo in ga lahko zgolj pohvalimo…

No, ko smo že pri dodatnem razlikovanju – ravno tega bi pri cupri ateci nemara pričakovali več, kot smo ga dobili. Resda bo ostro oko hitro zapazilo nov logotip na nekaterih mestih karoserije in volanu, prav tako nekatere atraktivne športne dodatke, površni opazovalec pa bi utegnil imeti kar nekaj težav, da bi cupro ateco ločil od seata atece. Saj je malce začinjena, a recimo, da bi bila lahko še bolj. Enako je tudi v notranjosti, je pa po drugi strani res, da v njej dobimo izredno kakovostno in pregledno delovno okolje, dovolj oprijemljive bolj športne sedeže in predvsem udobje, ki ga od športnega avtomobila ne bi pričakovali. Za marsikoga torej idealna kombinacija, ki jo še nadgradi tudi siceršnja vsesplošna uporabnost avtomobila. Cupra ateca je namreč poleg tega, da gre za brutalno močan SUV, tudi udoben družinski avtomobil z veliko prostora tako na zadnji klopi kot v 485-litrskem prtljažniku.

Je pa jasno – cupre atece verjetno ne boste kupili kot družinski avtomobil, recimo pa, da zna to biti njena dodana vrednost. V osnovi je ta avtomobil namenjen vozniškim užitkom, na cestah seveda v okviru prometne zakonodaje. Kar ne pomeni, da ne bi, ko razmere na avtocestah to dopuščajo, smeli uživati v njegovih silovitih pospeških; z mesta do hitrosti 100 kilometrov na uro avto denimo potrebuje vsega 5,2 sekunde, zelo je odziven pri vseh hitrostih, na ovinkastih podeželskih cestah pa smo se prepričali, da se s tako natančnim volanskim mehanizmom in izjemno lego na cesti lahko pohvali le malokateri športni terenec. In zagotovo noben v njegovem cenovnem okolju. No, vseeno je ateca še vedno športni terenec, zato se po tej plati ne more primerjati z leonom cupro, na primer. Višje težišče in položaj sedenja pač opravita svoje in se ju ne da pretentati.

Zadeva, pri kateri bo treba pri cupri ateci zamižati na eno oko, je seveda poraba. Omenjena konjenica v dvolitrskem 4-valjnem turbobencinskem motorju se namreč z izmerjeno 10,7 litra goriva na 100 kilometrov zadovolji le, če ste s stopalko za plin zelo nežni, vsakršna sunkovita pospeševanja in podobne reči pa jo hitro zvišajo še za dva, tri litre. Cena 45.906 evrov za zelo dobro opremljen avto, ki mu ne manjka dobesedno nič, pa je po eni strani visoka, po drugi pa avtomobili, ki ponujajo podobne vozne lastnosti in še omenjeno uporabnost, stanejo po nekaj desettisočakov več.