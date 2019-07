Pa ne le trgovci. Le nekaj dni prej sem se sam ob izstopu iz taksija počutil kot kocka ledu, ki jo vzamejo iz zamrzovalne skrinje, podobno pa v teh dneh s hlajenjem v svojih avtomobilih počno tudi številni znanci, ki jih nato s svojim tečnarjenjem pripravim do tega, da temperaturo vendarle nastavijo na znosno, normalno, pihanje hladnega zraka pa preusmerijo, da to ni usmerjeno direktno v telo, pri čemer sem prvi, ki priznam, da sem sam še pred leti počel podobno, vse dokler zaradi tega zdaj že nekaj časa ob vsakem daljšem neposrednejšem stiku s klimatsko napravo nimam silnih težav s sinusi in dihalnimi potmi, zelo podobnih primerov pa poznam še celo vrsto. Pa da ne bo pomote – tudi sam si brez stalne uporabe klimatske naprave avtomobila ne znam več predstavljati, navsezadnje ga novega brez nje tudi ni več mogoče kupiti. In tudi to je res, da je lahko v veliko pogledih zelo koristna. A le, če jo uporabljamo pravilno, zmerno.

To pa konkretneje torej pomeni, da temperaturo nastavimo na približno 22 do 26 stopinj Celzija, kar po mnenju strokovnjakov v poletnem času zagotavlja toplotno udobje za večino sedečih oseb. Še pred tem je koristno avto prezračiti, prvi pogoj pravilne uporabe pa je tudi, da je klimatska naprava pravilno in redno vzdrževana. Če vsemu temu zadostimo, klimatska naprava na pravšen način zmanjšuje obremenitve s toploto in vlažnost zraka, preprečuje pregrevanja telesa, omogoča večjo zbranost ter krajši reakcijski čas, zaradi česar je nenazadnje koristna tudi za varnost v prometu! Če ne, pa je linija med klimatsko napravo kot prijateljico in sovražnico zelo tanka.

Pretirana uporaba in usmeritev hladnega zraka v telo namreč lahko škoduje zaradi sušenja sluznic in kože, hlajenja delov telesa in slabše prekrvavitve. Pojavijo se lahko tudi glavobol in slabo počutje, srbenje oči in draženje v žrelu, težave s sinusi in očmi… V hladu se ob tem pogosto zakrčimo in čez čas to lahko občutimo kot bolečine v hlajenem predelu telesa. Ko smo že omenili pravilno in redno vzdrževanje, pa dodajmo še, da slabo vzdrževana naprava in zaprto kroženje zraka lahko pripomoreta k razmnoževanju in širjenju mikroorganizmov, na primer plesni.