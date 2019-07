Natalie Imbruglia noseča pri 44 letih

Avstralska pevka, ki je leta 1997 postala svetovno znana po zaslugi priredbe skladbe Torn, je na instagramu oznanila, da pričakuje prvega otroka po zaslugi darovalca in umetne oploditve. Kot je zapisala igralka in pevka, je otrok nekaj, kar si je želela že dolgo časa, novico pa je razkrila ob napovedi novega albuma, ki ga je pisala zadnje leto in pol. Pri njem najverjetneje sodeluje tudi kitarist skupine The Strokes Albert Hammond ml., ki je februarja letos objavil, da je v studiu z omenjeno pevko. Ta se je maja v Londonu udeležila tudi koncerta skupine The Strokes.