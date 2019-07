Ivanka Trump, ki velja za ambiciozno in tudi relativno razumno članico ameriške predsedniške družine, je zapis kmalu umaknila in ponovno objavila s pravilnim črkovanjem, vmes pa se je seveda sprožil val kritik in posmeha, ki ga lahko najbolje opišemo s šalo Boštjana Gorenca - Pižame: »Cela ulica nori.« Ivanka Trump, ki je bila najverjetneje žrtev samodejnega popravljanja besed na iphonu, je z napako nadaljevala tradicijo svojega očeta pri napačnem črkovanju besed. Trump je namreč v preteklosti verjetno napisal več napačnih besede kot pravilnih stavkov, med drugim je narobe zapisal tudi ime svoje žene (Melanie) in izumil besedo covfefe, za katero še vedno ni povsem znano, kaj naj bi pomenila oziroma na katero besedo naj bi spominjala.

Šale na račun Borisa Johnsona bodo z njegovim imenovanjem na najvišji (poleg kraljice) položaj v državi očitno postale mednarodne. Za zdaj ljudi zabava predvsem dejstvo, da sta si Trump in Johnson precej podobna ter da Trumpov priimek v britanskem slengu pomeni prdec, Johnsonov pa v ameriškem slengu penis.