Reprezentančnih tekmovanj polno nogometno poletje bo nov vrhunec doživelo danes, ko bo v prestolnici Armenije Erevanu finale evropskega prvenstva do 19 let med Portugalsko in Španijo. Naslov branijo prvi, drugi pa so v zadnjem času najuspešnejša reprezentanca, saj so od leta 2002 naslov osvojili kar sedemkrat. A do tja še pridemo…

Najprej nekaj zanimivosti o zaključnih turnirjih mladih evropskih upov, ki se lahko pohvalijo z izredno pestro zgodovino. Med letoma 1948 in 1954 je nad njimi bdela Mednarodna nogometna zveza (FIFA), organizacijo pa je že leto kasneje, torej takoj po ustanovitvi, prevzela Evropska nogometna zveza (UEFA). Med letoma 1955 in 1980 je prvenstvo nosilo naziv Uefin turnir mladih, med letoma 1981 in 2001 evropsko prvenstvo do 18 let, od leta 2002 dalje pa evropsko prvenstvo do 19 let. V vsem času je bilo na sporedu vsako leto, izjema je le obdobje med letoma 1984 in 1992, ko je bilo na dve leti. Kakor koli, omenjena pestra zgodovina med drugim pomeni, da je v letih 1953 in 1954 ob evropskih reprezentancah s povabilom sodelovala tudi Argentina, da v letih 1955 in 1956 na prvenstvu sploh ni bilo zmagovalca, ker so igrali samo tekme po skupinah, da sta si leta 1966 naslov zaradi neodločenega izida v finalu (0:0) Italija in Sovjetska zveza delili, da je prav tako po remijih v finalih v letih 1969 (Bolgarija – Vzhodna Nemčija 1:1) in 1970 (Vzhodna Nemčija – Nizozemska 1:1) prvaka (prvoimenovani moštvi) določil kar met kovanca…

Letošnje prvenstvo je tako skupno že 68. zapored, do finala pa je imela na videz lažjo pot Portugalska. Edina tekma, na kateri ni zmagala, je bila v skupini prav s Španijo (1:1), na njej pa so prejeli doslej tudi edini gol na prvenstvu – v skupinskem delu so namreč s 3:0 najprej premagali Italijo, nato s 4:0 gostiteljico Armenijo, v polfinalu pa prav tako s 4:0 odpihnili še Irsko. Španci so medtem Armenijo premagali s 4:1, Italijo z 2:1, no, v polfinalu pa so po napornih in dokaj izenačenih 120 minutah brez golov proti Francozom, ki so zadeli tudi vratnico, napredovali šele po streljanju enajstmetrovk (4:3).

Mimogrede, ko smo že omenili le en prejeti gol Portugalske: Francozi na prvenstvu niso prejeli niti enega, a so se od tekmovanja kljub temu že poslovili. »Žal mi je Francozov, a gledati moram na naše moštvo. Smo v finalu, ali je zasluženo ali ne, je ob takšni Franciji stvar druge debate, a zdaj seveda želimo do konca,« pred finalom pravi španski selektor Santi Denia. Po manj stresnem polfinalu njegov portugalski kolega Filipe Ramos dodaja: »Igramo dobro, najbolj pa me veseli, da fantje dihajo kot eno in prepričan sem, da lahko ponovimo lanski uspeh.«

Če ga bodo, bodo Portugalci skupno osvojili svoj peti naslov, Španci pa enajstega, s čimer bi sami postali najuspešnejša reprezentanca v zgodovini; zdaj jih imajo skupaj z Angleži po deset. In še nekaj: Portugalska ima v svojih vrstah s štirimi goli (kar tri je dosegel v polfinalu) najboljšega strelca turnirja Goncala Ramosa, Španija pa igralca z daleč najvišjo tržno vrednostjo, po Transfermarktu 20 milijonov evrov težkega Valenciinega nogometaša Ferrana Torresa.