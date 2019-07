Trenutno je vrhunec obdobja, ko v mestu zaradi dopustov ni meščanov. Kar pomeni, da z lahkoto najdete parkirni prostor in da se na osrednji tržnici prodajalci pritožujejo zaradi odsotnosti kupcev. A to je opaziti le na tistem delu, kjer se prodaja zelenjava in sadje. Med stojnicami s spominki in že čem na Pogačarjevem trgu in ob semenišču se tare turistov.

Vročina in manj kupcev vplivajo tudi na cene sadja in zelenjave: če začnemo s prvim, je cena breskev padla na dva evra za kilogram, kar velja tudi za tako slavne kalanke. Ob tem le opomba, da to ni sorta breskev, temveč le izraz za vse breskve, ki gredo z lahkoto od peške. Sem in tja se najdejo še kakšne marelice po 2,5 evra za kilogram, še precej kisle slive po 2 evra za kilogram in ringloji, ki so celo dražji od sliv po 2,5 evra za kilogram, čeprav so nekoč veljali res za drugorazredno sadje. Lubenice so še vedno po dva evra za kilogram in jih je le za vzorec, pa še tiste nasekajo za turiste.

Precej okrnjena je tudi ponudba zelenjave. Branjevke tarnajo, da bo zaradi vročine cela garnitura paradižnikov šla v nič, ker cvetovi ne bodo oprašeni, prav tako so v rasti zakrnele kumare. Prve cenijo na 3 evre za kilogram, kumare po 2 evra za kilogram tako kot bučke, medtem ko je solata od 2,5 do 3 evre za kilogram, kar prekaša celo ceno prve pomladne solate. Je pa zato padla cena papriki babura, ki jo imajo po 2,5 evra za kilogram, pojavili pa so se tudi prvi domači čiliji in feferoni, ki so po 3 evre za četrt kilograma. Med sezonsko zelenjavo, ki ji prija vročina, sodijo tudi melancane: domače so na osrednji ljubljanski tržnici naprodaj po 4 evre za kilogram. mah