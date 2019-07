Ljubljanska mestna občina nadaljuje urejanje parka Muste, ki se bo razprostiral na fužinski in štepanjski strani Ljubljanice, nabrežji pa bo povezoval prav poseben most. Potem ko so lani uredili območje parka ob Novih Fužinah, je občina v začetku tega meseca objavila javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo uredil desni oziroma štepanjski del parka Muste, zdaj pa so objavili še javni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za doživljajski most Muste. Ta bo nova povezava Štepanjskega naselja in Novih Fužin.

Kot je razvidno iz natečajne dokumentacije, želi občina z natečajem najti najprimernejšo rešitev za povezovalno brv s pripadajočimi ureditvami manjših trgov na obeh bregovih Ljubljanice: Velikega trga na strani Štepanjskega naselja in Malega trga na strani Fužin. Na občini si ob tem želijo, da most postane »novi simbol tega predela mesta, ki bo nudil nove skupne vsebine obeh bregov in s tem postal kraj druženja in združevanja prebivalcev z obeh strani Ljubljanice«. Most naj bi bil namreč urejen kot »živ trg na vodi«, s čimer ne bi bil zgolj povezava za pešce in kolesarje med naseljema, ampak tudi prostor dogajanja.

Park Muste zaživel laniGradnja doživljajskega mostu bo največji poseg v sklopu celovite ureditve družinskega parka Muste, ki naj bi bila končana leta 2021. Prvi del tega parka je občina odprla aprila lani. Na levem bregu Ljubljanice so do takrat uredili večje otroško igrišče in javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv. V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves, v sklopu parka pa so vzpostavili tudi parkirišče za gibalno ovirane. Konec lanskega leta je občina na fužinskem bregu Ljubljanice speljala še sprehajalno pot in v sklopu plaže Muste ob reki postavila devet ležalnikov, ki so glede na to, da Ljubljanica nima statusa kopalne vode, namenjeni predvsem sončenju.