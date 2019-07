Dominik S. Černjak, lastnik Jasna Chalet Resorta: Jasna je nežna, a zahtevna dama

Dominik S. Černjak, lastnik Jasna Chalet Resorta, zase pravi, da je trmast kozorog, ki vedno sanja, prav zaradi svoje trme pa sanje tudi uresniči. Zagrizel je v projekt, ki se ga dolgo nihče ni upal dotakniti; obnovil je letovišče Jasna blizu Kranjske Gore. Z zanosom, osebno integriteto in odprtimi kartami je uspel povezati in aktivirati celotno lokalno skupnost. Letošnje poletje je po dolgih 15 letih prelomno – letovišče Jasna je obnovljeno in odprto dobre tri mesece – obiskovalce navdušuje z lepoto in skrbjo, kot pravi Černjak: »Sekiram se za prav vsako pripombo gostov in upam, da bomo vedno ostali takšni.«