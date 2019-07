Claire O'Neill, A Greener Festival: Nihilizem ne pomeni, da za seboj pustiš uničenje

Claire O'Neill ima rada glasbo, rada pa ima tudi čisto okolje. Ker se je prepogosto pripetilo, da so raznorazni festivali preveč posegli v okolje, v katerem so potekali, in ga degradirali, se je odločila, da bo ustanovila ekološko gibanje, ki bo poskušalo pozitivno vplivati na razmišljanje ljudi v (predvsem) festivalskem okolju.