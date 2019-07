A turizem ni nujno poceni. Za vas smo pregledali nekaj turističnih lestvic in pripravili razpored najrazkošnejših hotelov v Italiji. Nekaj jih je v mestih, nekaj v turističnih centrih. Pomagali smo si z lestvicami in omembami na spletnih straneh Elite Traveler, travelandleisure.com, booking.com in še nekaterih drugih turističnih straneh. Vsem hotelom smo dodali aktualne, za mnoge nedosegljive cene za eno nočitev, ki veljajo v noči med 31. julijem in 1. avgustom. Večine najdražjih apartmajev ne morete naročiti prek bookinga, treba je poklicati in se posebej pomeniti, cene se spreminjajo iz dneva v dan. A niti astronomske cene, ki jih bomo danes priobčili, niso visoke v primerjavi z najboljšimi: nočitev v apartmaju Royal Penthouse Suite v hotelu President Wilson v Ženevi stane okoli 70.000 evrov.

Hotel Cala di Volpe, Costa Smeralda 35.000 evrov Najdražje nastanitve v Lisičjem zalivu na Sardiniji, v nekoč ribiški vasici Costa Smeralda, ni mogoče rezervirati prek spleta, imajo pa nekaj drugih sob, ki so veliko cenejše: zadnji dan julija bosta dve osebi spali za najmanj 1800 evrov ali največ 4600 evrov na noč. Kar tudi ni povsem poceni. A pojdimo k 250 kvadratnih metrov velikemu, večnadstropnemu penthouse apartmaju na vrhu hotela Cala di Volpe. Ima velik zasebni bazen, tri spalnice (odeje so lahke, blazine hipoalergene) in dve dnevni sobi. Na voljo so tri kopalnice, vsaka ima svoj masažni bazen in ob prhi tudi banjo. Gost ima tudi svojo vinsko klet, solarij, teraso z jedilnico, savne in fitnes, za vsak primer strumnega služabnika, da o romantičnem pogledu na sinje morje Sardinije niti ne govorimo. Za opremo so uporabili ročna dela lokalnih obrtnikov in umetnikov, pa tudi na marmor, ki je doma na Sardiniji, niso pozabili. Jasno, na voljo je tudi prostor za večerje, hkrati pa lahko najamete vse, od kuharja do helikopterja. Sedmi najdražji apartma na svetu.

Hotel Principe di Savoia, Milano, 18.000 evrov V centru Milana so cene celo višje kot na obalah. V predsedniškem apartmaju v desetem nadstropju hotela Principe di Savoia imate 500 čudovitih kvadratnih metrov z razgledom na mesto. Apartma ima tri spalnice in pet kopalnic. Opremljen je z umetniškimi in starinskimi predmeti ter dekorjem italijanskega in francoskega dizajna. V dnevni sobi je kamin, v baru se pije Krugov šampanjec, v kuhinji je zasebni kuhar, bazen je skoraj olimpijski, savna pa v pompejskem slogu. Koliko so konec meseca druge sobe v hotelu? Med 300 in 4400 evri.

Belmond Hotel Cipriani, Benetke, 12.000 evrov V Ciprianiju imajo ob drugih sobah in nastanitvah tudi slovita apartmaja Palladio in Dogaressa Suite Palazzo Vendramin. Razlike v ceni menda ni, oba sta ducat tisočakov na noč, prvi ponuja božanski pogled na Veliki kanal, drugi pa na Trg svetega Marka. Oba sta slavospev beneškemu oblikovanju in merita solidnih 107 kvadratnih metrov. Za obe enoti je treba posebej poklicati, a če hočete v Ciprianiju, enem najbolj znanih hotelov na svetu, prespati, je lahko vse skupaj nekaj ceneje. Med 1000 in 3500 evri za dve osebi.

Gritti Palace, Benetke, 8900 evrov Kdor razlaga, da v Benetkah letujejo samo turisti brez novcev, se moti. Palača Gritti (iz leta 1475) je, kot se pohvalijo, stičišče globalnih vplivnežev, kar ima posebno ceno. Najcenejša soba na noč zadnjega julija bo dve osebi stala okoli 1000 evrov, predsedniški apartma s pogledom na Veliki kanal pa je vreden skoraj 9000 evrov. Čeprav ne ponuja nič posebej razkošnega, podobno dobijo tudi preostali gostje, je pa apartma velik, ima 92 kvadratov in dizajnersko pohištvo. Sicer hotel tudi psom (do 6 kilogramov) nudi luksuzno posodo in njihove posebne postelje.

Hotel Pitrizza, Costa Smeralda, 5600 evrov Trenutno se v Italiji nosi Sardinija, bi lahko rekli. Cala di Volpi ima najdražji apartma pri naših zahodnih sosedih, Pitrizza se s 5600 evri na noč uvršča med najboljše. Cena je vezana na Bes Unique Suite v slikoviti vili z zasebnim bazenom in pogledom na morje. V notranjosti prisegajo na harmonične kombinacije tradicionalnih materialov in sodobnega oblikovanja. A kaj bi brez osebnega služabnika in (bog ve zakaj) solarija. V istem terminu je skoraj enako razkošen apartma, a brez osebnega sluge, 1880 evrov na dan.

Hotel de Russie, Rim, 5500 evrov The Popolo Suite pravijo v Rimu najdražjemu še dosegljivemu apartmaju za nastanitev v noči z 31. julija na 1. avgust. Cena zanj se sicer vsak dan spreminja, lahko je tudi 7000 na dan, a dobiti ga je mogoče tudi za 4000. Vendar se zdi, da ga presega apartma Nižinski, za katerega ne izdajo nobenih drugih informacij kot to, da meri več kot 400 kvadratnih metrov in vključuje osebnega lakaja, prevoz z mercedesom z letališča, prijavo v apartmaju, zasebni turistični ogled mesta (tudi Vatikana), fitnes, pa tudi peneče vino in sadje ob začetku bivanja.

Il Sereno, Como, 5200 evrov Sereno Penthouse, tudi Družinska kotna suita, je poimenovanje najdražjega bivališča na najbolj elitnem italijanskem jezeru Como. V kraju, kjer med drugim biva George Clooney, je nekaj solidnih hotelov, Sereno Penthouse, biser Coma, pa ima: 185 kvadratnih metrov, teraso s pogledom na jezero, dve spalnici, dve kopalnici, masažno kad, multimedijsko sobo in garderobno omaro. Radi se pohvalijo, da je tako hotel kot apartma na njegovi strehi oblikovala Patricia Urquiola. Najcenejše bivališče v hotelu stane 1400 evrov na dan.

JW Marriott, Benetke, 4800 evrov Resort, ki ga je JW odprl v Benetkah, je nekaj posebnega, predvsem pa publiko, ki lahko plača nekaj več, drži daleč vstran od ljudskih množic. Če si to bogataši seveda želijo. Še najbližje so intimi v vili Rose (pravijo ji otok na otoku), ki ima na 220 kvadratih dve spalnici, tri kopalnice in še simpatičen lasten bazen pred vrati. Mimogrede, sobe v hotelskem delu resorta JW Marriott je mogoče dobiti že za 400 evrov za nočitev.

Aman, Benetke, 4700 evrov Kot smo že omenili, v Benetkah ne letujejo samo običajni turisti. Del bogatejših recimo prisega na apartma Alcova Tiepolo Suite v hotelu Aman v Palači Papadopoli, v samem centru potopljenega mesta. Apartma ima 103 kvadrate in je okrašen s freskami Giovannija Battiste Tiepola iz 18. stoletja, ima tudi pogled na vrt, veliko spalnico, kopalnico in garderobo. Nič posebnega, torej. Razkošni hotel s simpatičnim vrtom ob vodi sicer ponuja najcenejše sobe že za nekaj ugodnejših 1450 evrov na noč, za dve osebi.