Mostovi Slovenije: Objekti, ki prečkajo razdalje – med stvarmi in ljudmi

Čeprav se v zadnjem času veliko več govori o zidovih in ograjah, še zlasti tistih z ostrimi robovi, je Slovenija še vedno bolj dežela mostov, ki medsebojne razlike in razdvojene objekte povezujejo, kot ovir, ki ljudi in prostore med seboj ločujejo. Mostovi v nasprotju z zidovi veljajo za zahtevne inženirske in gradbene objekte ter so zaradi markantnih konstrukcij pogosto simboli mest.