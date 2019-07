Disney varuje »nedolžnost« človeka – pajka

»Prejmite naše iskreno sožalje. Če smo Ollieja vsaj malo osrečili, smo počaščeni. Generacije navdušencev so se tako kot Ollie odzvale na naše like z začudenjem in navdušenjem, pravzaprav mnogi verjamejo, da so resnični. Prizadevamo si ohraniti njihovo nedolžnost in čarobnost, ki sta očarali Ollieja. Iz tega razloga, sledeč ravnanju, ki ga je zastavil Walt Disney sam, ne dovoljujemo uporabe naših likov na nagrobnikih, pokopališčih in drugih spominskih obeležjih ali žarah.«