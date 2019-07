Potem ko so potomca slovenskih migrantov na severu Italije med njegovim pohajkovanjem po tamkajšnjih alpskih brezpotjih oblasti razglasile za nevarnega italijanskemu prebivalstvu, so ga prijeli in zaprli v taborišče za njegove primerke z električno ograjo iz sedmih žic z napetostjo 7000 voltov. A ga ni zadržala, še isto noč jo je pobrisal neznano kam, Fugatti pa je v maniri protibegunske Lige zagrozil, da bodo proti njemu uporabili vsa sredstva, če bo ogrozil kateregakoli Italijana ali njegovo imetje. Pokrajinski predsednik je izdal kar odlok za odstrel begunca, a sta proti temu dvignila svoj glas opozicija in zanj pristojno ministrstvo. To seveda ni Salvinijevo notranje, ampak okoljsko, opozicija pa je večinoma zbrana v organizacijah za zaščito živali. Begunec, ki so mu slednji zaploskali in se hkrati veselo rogali Fugattiju, pa je 150-kilogramski kosmatinec iz legla deseterice medvedov, ki so jih pred dvema desetletjema v italijanske Alpe preselili iz Slovenije, zdaj pa naj bi se jih tam – namesto pred tem le še štirih domačih – naokoli sprehajalo kakšnih 50 z imigrantskim poreklom. In k sreči je nestrankarski italijanski okoljski minister Sergio Costa ob trditvi, da je odločitev za usmrtitev medveda absurdna, na teren poslal strokovnjake inštituta za proučevanje in varovanje okolja, ki morajo ugotoviti, kaj so naredili narobe ljudje, in ne medved, in jim zabičal, da to izvedejo brez ogrožanja njegovega življenja. Naš resorni minister bi seveda dejal: »Sobivanje je žal porušeno, tudi zaradi ustavitev rednih odvzemov iz narave, ki jih predlaga ministrstvo za okolje in prostor. Upam, da bo v prihodnje več posluha za strokovne argumente in da do takih dogodkov nikoli več ne pride,« ter potisnil vroč kostanj v roke kolegici s kmetijskega resorja Aleksandri Pivec. Premier Šarec pa bi gotovo dodal: »Vse ima svoje meje, tudi skrb za okolje.«