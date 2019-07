Janelle je bila kot predstavnica kraljevske konjeniške policije zadolžena, da na tiskovni konferenci javnost seznani z brutalnim umorom dveh mladih popotnikov v Britanski Kolumbiji, ki so ju, iznakažena do neprepoznavnosti, prejšnji teden odkrili v bližini njunega kombija ob avtocesti 97 na slikovitem kanadskem zahodu. Da gre za 24-letno Chynno Noelle Deese iz Severne Karoline in njenega leto mlajšega avstralskega fanta Lucasa Robertsona, ki sta se pred dvema letoma spoznala v nekem hrvaškem hostlu in od tedaj potovala po svetu skupaj, je policiji uspelo ugotoviti šele tri dni po najdbi trupel, naprošala pa je vse, ki so se na dan umora vozili po avtocesti, da ji pomagajo z informacijami in tudi videoposnetki svojih voženj, saj zdaj mnogi tako beležijo svoja potovanja. Tiskovna konferenca o grozljivem nepojasnjenem umoru, v živo predvajana prek spleta, pa je imela za kanadsko kraljevo konjeniško policijo in njeno častnico grotesken okvir. V njem se je znašel Janellin obraz, ozaljšan z rožnatimi mačjimi ušesi, mačjim noskom in brki. Šlo je za nesrečno uporabo Facebookovega tako imenovanega mačjega filtra, priljubljene aplikacije, ki jo je pred mesecem dni menda po nesreči sprožil član ekipe za družbene medije politika Šaukata Jusafzaija, zdravstvenega ministra lokalne vlade, med njegovo tiskovno konferenco v Pešavarju in nasmejal Pakistance. »Tehnična napaka«, za katero se je kanadska kraljevska policija opravičila, pa je, razumljivo, spravila Janelle Shoihet v globoko zadrego, iz katere je ne more rešiti niti mačjega dodatka očiščena kopija tiskovne konference, saj vsemogočni splet ne le vse vidi, ampak si tudi vse zapomni.