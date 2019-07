Ob tem je že od leta 1992 aktiven prostovoljec in od leta 2007 tudi predsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Vrhnika, enega od 35 združenj tradicionalne stanovske organizacije voznikov, avtomehanikov, prevoznikov in njihovih podpornikov Zveze ZŠAM Slovenije, ki bo čez tri leta praznovala 100 let obstoja in je ena najstarejših slovenskih nevladnih organizacij.

Franjo je tako eden od tri tisočih članov zveze, ki jih povezuje ljubezen do tehnike in jeklenih konjičkov, predvsem pa skrb za voznike in druge udeležence v prometu. Prostovoljci ZŠAM Vrhnika organizirajo vrsto izobraževanj na področju prometne varnosti za otroke v vrtcih in prvih dveh triadah osnovne šole. V prvih dveh tednih šolskega leta in po vsakih šolskih počitnicah pa si oblečejo rumene varnostne telovnike, si na glave poveznejo modre čepice z zaščitnim znakom Zveze in se postavijo ob najbolj izpostavljene ter hkrati najbolj nevarne šolske poti. »Otroke tako prijazno opozorimo, da na cesti niso sami. Njihova razposajenost lahko namreč hitro pripelje do trenutka nepazljivosti in do nezgode,« pove Franjo. Na Vrhniki akcijo izvajajo v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Vrhnika, policijo ter mestnim redarstvom, da bi dosegli čim večje število otrok. Varovanje otrok ob prvih šolskih dnevih je vseslovenska preventivna akcija, kateri se pridružujejo tudi ostala združenja v ZZŠAM Slovenije, ostali prostovoljci in Agencija za varnost prometa.

S policijo sodelujejo tudi pri projektu Pasavček, s katerim opozarjajo na dosledno in pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev in pripetost otrok med vožnjo. »Starše na pravilno uporabo sedežev in varnostnih pasov opozarjamo na terenu, pred vrtci in šolami. Pazimo, da ne nastopimo preveč ostro, pa vendar se velikokrat zgodi, da naša opozorila niso deležna najbolj toplega sprejema,« pravi Franjo. Uporabo – in neuporabo – varnostnega pasu v Zvezi ZŠAM Slovenije tudi redno beležijo. »Podatki niso najbolj spodbudni. Na cestah izven naselja se je stanje sicer izboljšalo, vendar je neuporaba pasov v naselju še vedno zaskrbljujoče visoka. Enako velja za uporabo telefonov.«

Posebno pozornost namenjajo otrokom s posebnimi potrebami. »Šolski okoliš si z njimi ogledujemo na aktivnih sprehodih. Poudarek dajemo individualnemu pristopu do otroka. Poleg pedagoškega pristopa pa delujemo tudi andragoško: učitelje usposabljamo, kako naj opazujejo odzive otrok na cesti.« Franjo, po stroki prometni tehnik, pravi, da mu je pri delu z učitelji v veliko pomoč njegova žena Anita, magistra andragogike, ki je hkrati tajnica združenja.

Vsako leto sodelujejo tudi pri obeleženju Svetovnega dneva spomina na žrtve prometnih nesreč. Na spominskih slovesnostih – lani so jo na primer priredili pri spomeniku Ivana Cankarja – se spominjajo žrtev, ki so v prometnih nesrečah izgubile življenje, ter njihovih svojcev in ponesrečenih v prometu, ki posledice trpijo še danes. »Zavedati se moramo, da smo mi tisti, ki lahko vplivamo na ravnanje v prometu in poskrbimo, da žrtev na cestah ne bi bilo. Varnost, pozornost in koncentracija nam morajo biti vodilo na cestah,« meni Franjo. Prav zato v Zvezi ZŠAM Slovenije skrbijo tudi za osveščenost odraslih udeležencev v prometu: kolesarje na primer opozarjajo na pravilno smer vožnje in pomembnost uporabe čelade, upokojencem pa razdeljujejo kresničke in odsevne trakove za večjo varnost, ko pade tema.

Prostovoljci ZŠAM Vrhnika pa pomagajo tudi pri organizaciji bolj sproščenih, zabavnih dogodkov. Eden od takšnih je na primer obisk karavane avtomobilov Peugeot 205 Europ'Raid, ki bo na Vrhniko pripeljala v sredo, 31. julija. Karavano študentov, ki potuje po Evropi in socialno šibkejšim družinam deli šolske potrebščine in medicinsko opremo, so skupaj s Turističnim društvom Blagajana Vrhnika prvič sprejeli pred tremi leti. Letos pričakujejo obisk 270 vozil, naloga članov ZŠAM Vrhnika pa bo pomoč pri parkiranju vozil na omejeni površini ob vrhniškem Športnem parku. Vsako leto pomagajo tudi pri izvedbi kolesarskega maratona na Vrhniki in otroškega mini maratona.

Franjo je ponosen na članice in člane svoje organizacije, ki so letos, ob 60. obletnici ZŠAM Vrhnika, za svoje zavzeto prostovoljsko delo prejeli visoko občinsko priznanje, srebrno plaketo Ivana Cankarja. »Veseli smo lahko, da imamo v naši državi tako široko paleto prostovoljcev z vseh področij s tako močnim občutkom za solidarnost do pomoči potrebnih. Skoraj vsakdo pa bi lahko še malo več prispeval skupnosti in pomagal po svojih močeh. Vedno pravim: če ne moreš pomagati, prispevaj evro in podpri dobre projekte ter ljudi v stiski,« sklene Franjo.

Zveza Združenj šoferjev in avtomehanikov (ZZŠAM) V ZZŠAM k vpisu vabijo poklicne voznike, ki jim članstvo med drugim prinaša pravno in kazensko zaščito po vsej Evropi ter celovito zdravstveno asistenco v tujini s kritjem stroškov do 25.000 evrov. »Vozniški poklic je težak in terja veliko odgovornosti. Že manjša napaka je lahko usodna. Prijavnica je objavljena na spletni strani https://www.nisemsam.si/. Če se želite v združenje včlaniti kot prostovoljka oz. prostovoljec, kontaktirajte enega od 35 lokalnih združenj šoferjev in avtomehanikov.