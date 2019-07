»Rad potujem, zato sem želel združiti potovanje in delo,« odvrne Žiga. Ko je namreč lani obiskal svoje dekle na Tenerifu, so mu postali Kanarski otoki tako zelo všeč, da si je tudi sam želel delati na enem od otokov. Letos je željo uresničil in v začetku poletja poletel na Fuerteventuro, kjer dela v hotelu kot strokovni sodelavec za športne vadbe za hotelske goste.

Služba streljaj od plaže

»Službo ni bilo težko najti. Po spletu sem iskal ponudbe in teh je bilo precej. Sem si pa že vnaprej opredelil, kaj želim delati in česa ne, saj je bilo ogromno ponudb za športno animacijo, za delo v večernih urah, kar pa me ni zanimalo. Zato sem iskal službo v smeri, ki sem jo študiral, to je športna vzgoja na fakulteti za šport, kjer končujem magistrski študij. Želel sem torej opravljati bolj strokovno delo, pri katerem lahko uporabim znanje, ki sem ga pridobil na fakulteti,« razlaga Žiga. V kopici ponudb je kmalu našel primerno in navezal stik z delodajalcem. Na pogovoru so se ujeli in služba je bila njegova.

»To, da sem tujec in ne govorim špansko, ni bila ovira, večina gostov v hotelu tako ali tako govori angleško ali nemško in tudi moje delo poteka v angleščini,« odvrne na dejstvo, da ne govori špansko. Je pa res, da zaradi tega ne stke toliko vezi z domačini, kot bi jih lahko, zato ostane njihova komunikacija pri vljudnostnih frazah in prijaznih gestah. »Večina jih namreč ne zna angleško, a so zelo prijetni ljudje,« odvrne Žiga.

A kako je pravzaprav delati streljaj od plaže, kjer vsak dan sije sonce, valovi bučijo, kamor prihajajo ljudje uživat in počivat? »Seveda je drugače, ali prideš na otok na počitnice ali delat, a vse ima prednosti in slabosti. Življenje poteka tu lahkotneje kot v Sloveniji, ljudem se nikamor ne mudi, manj je stresa in ljudi, saj je poseljenost otoka redka. Dan se začne malo pozneje in tudi konča pozneje, najbrž je to povezano s sončnim vzhodom in zahodom, kajti sonce vzide okoli osmih zjutraj in zaide ob devetih zvečer,« razmišlja.

To pa ne pomeni, da mu ni treba zjutraj vstati in se odpraviti na delo. Toda njegova pot do službe je prijetna in slikovita. Zjutraj pograbi kolo in kolesari pol ure od svojega doma v Morre Jabletu ves čas ob obali do hotela, s tem se dobro ogreje tudi za športne vadbe, ki jih izvaja. Njegov delovni dan je do šeste ure zvečer, seveda s popoldansko siesto, ki traja od dve do tri ure, ko se lahko odpravi na kosilo, počitek ali plažo. »Večere imam proste in takrat se družim s prijatelji ali sprehajam ob plaži, prosti so tudi vikendi, takrat hodimo na izlete, raziskujemo otok, plaže, kakšen dan pa tudi samo počivam,« pove Žiga.

Pokrajina na Fuerteventuri je drugačna kot v Sloveniji. Dreves ni, otok je zelo puščavski in precej drugačen od drugih Kanarskih otokov, kot sta Tenerife ali La Palma. »Res, kar malce pogrešam drevesa in zelenje, ki je samo v hotelskih kompleksih in seveda umetno narejeno. A plaže so res lepe in tudi sam živim v neposredni bližini ene, do nje imam le dve minuti hoje. Voda je sanjska, svetlomodra in bolj podobna morju na Bahamih kot Jadranu,« oriše Žiga svoj novi dom v Atlantskem oceanu. Fuerteventura je znana tudi kot otok deskanja na valovih. »Da, sploh na jugu in v osrednjem delu otoka veliko piha, tam sta popularna windsurfing in kajtanje in ogromno turistov pride sem prav s tem namenom, medtem ko je na severu otoka in na zahodni obali popularno deskanje na valovih,« potrdi Žiga in nadaljuje, »Fuerteventuro si lahko predstavljamo kot otok s hoteli in restavracijami ob morju, kjer lahko prav poceni bivaš v prvi vrsti z razgledom na morje. Osrednji del otoka pa je puščava, malo ljudi, nekaj malega je tudi farm aloje in nekaj sirarn. Sicer pa je v ospredju turizem.«