Res zelo pomembni izzivi, začenši s tekmo proti Švedom. Tako se je včeraj v nov teden podal Darko Milanič. Samo nasmejal se je vprašanju, ali bo ta teden kaj bolj zahteven od drugih v Ljudskem vrtu. Taka vprašanja je že dobi(va)l in pritisk rezultata v Mariboru je vedno velik. Ampak ta teden je zahteven. Zelo. Za klub, morda še bolj zanj. V Evropi bi preskok čez AIK v tretjem krogu ponudil boljšega iz obračuna BATE – Rosenborg, ugoden razplet tam pa bi zagotovil vsaj ligo Evropa. Ampak med obračunoma s Švedi sledi v nedeljo po rezultatsko burnem uvodu v prvenstvo še derbi z Olimpijo. »NK Maribor je šel v svoji zgodovini skozi številne faze, pozitivne in tudi manj pozitivne, a je vedno znal obrniti različne situacije v svoj prid,« je moto tedna v Ljudskem vrtu.

Ne bo držalo. »Premagovali smo tudi že boljše nasprotnike,« je analiza, ki jo je iz Stockholma, kjer je AIK obrnil obračun z Ararat-Armenio (skupaj 4:2), prinesel Saša Gajser . Že po zmagi proti Valurju (skupno 5:0) je Darko Milanič odkrito povedal, da bi vijoličastim sicer bolj godil fizično manj zahteven armenski prvak kot AIK. »So fizična ekipa, odlično pripravljena, ki ima zelo enostaven slog igre. Vsiliti moramo svoj način in najti pomanjkljivosti ter gledati žogo, ne obračati hrbta in pričakovati, da se bodo ustavili.«

Po Valurju nocoj prihajajo še eni Skandinavci, ti že precej bolj izdelani in predvsem bolj »skandinavski«. Pozitiven rezultat bo iskal Maribor, idealen razplet bi bil zmaga brez prejetega gola. Vijoličasti so bili tudi v drugem krogu nosilci, toda vloge favorita tokrat ne sprejemajo odprtih rok. Še več, od te ne bežijo švedski prvaki, ki bodo imeli podporo vsaj 500 navijačev, ki so pokupili vse vstopnice za svoj sektor. »Dobiš vprašanje o vlogi favorita in ga po navadi preslišiš,« je včeraj povedal 48-letni trener Rikard Norling . »Na Švedskem je AIK velik klub, zato smo vajeni te vloge, torej zame ni težava, če rečem, da moramo zmagati v tem dvoboju. Če bi vprašali Mariborčane, bi najbrž mislili enako.«

Prvi pravi izziv za Peričića

Gajser je Milaniča opozoril zlasti na predložke s strani v kazenski prostor in opozoril, da Maribor zaradi hitrih prehodov v napad čaka velik boj. Milanič je lahko zadovoljen, ker sta se v moštvo vrnila poškodovani Martin Milec in oboleli Kenan Pirić, kar pomeni, da utegne Milanič ponoviti postavo iz obračunov z Valurjem. V napadu torej z Marcosom Tavaresom, v obrambi pa čaka zlasti Špira Peričića prvi pravi preizkus. »Vsi napadalci so močni, dobro igrajo s hrbtom, zadržijo žogo, dobro skačejo; centralna branilca bosta na pravi preizkušnji. Ivković je doživel nekaj podobnega lani v Glasgowu, za Peričića bo to nekaj novega.« Prednost Maribora bi morala biti ravno v posesti, kreativnosti, idejah. Če bodo poskušali streti AIK s predložki s strani, jim ne bo uspelo, so prepričani. »Imamo kvaliteto, izbrali bomo odličen način, vse s ciljem, da gremo naprej s čim boljšim izhodiščem.«

Če Mariborčani ocenjujejo, da tekmi v Ljudskem vrtu in Friends Areni (ki sprejme 50.000 gledalcev) še zdaleč ne bosta enaki, so »glodavci« iz Stockholma, ki so lani osvojili dvanajsti naslov po devetih letih, prepričani, da bo ključno, kakšno taktiko bo ubral Maribor. »Zelo spoštujemo trenerja Maribora, ker je na tem nivoju že dolgo in ve o takih tekmah veliko,« je dejal Norling. »Vse je odvisno od tega, kaj bo storil. Ali bo igral, kot igra sicer, ali se bo prilagodil nam; to bo zelo pomembno in zna odločiti tekmo.«