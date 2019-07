Nov začetek sezone, novo burno obdobje v splitskem Hajduku. Podobno kot lani, ko so po slabem uvodu v domače prvenstvo dvakrat zamenjali trenerja. Forma nogometašev s Poljuda se je nato pod vodstvom Siniše Oreščanina izboljšala. Nov udarec za ljubitelje dalmatinskega nogometa je sledil v letošnjih evropskih kvalifikacijah.

Po porazu z Maltežani se je vrnil Burić

A gostovanje na Malti ni obetalo novega sramotnega poglavja v Hajdukovi zgodovini. Beli so v prvem predkrogu pri Gziri United zmagali z 2:0 in zdelo se je, da je uvrstitev v drugi krog kvalifikacij evropske lige le še formalnost. Pa ni bila. Gzira je na Poljudu zmagala s 3:1 in se zaradi več golov v gosteh uvrstila v nadaljnje boje. Poraz je odnesel trenerja Oreščanina.

Po treh letih se je na klop vrnil Damir Burić. »Vse se je zgodilo zelo hitro in spontano. Bil sem na Dunaju, ko so stopili v stik z mano. Začutil sem, da me klub potrebuje v tem težkem trenutku. Ne želim se vračati v čas, ko sem bil tukaj prvič trener. Zanimajo me le naslednje tekme. Kjer koli sem delal, nikoli ni bilo lahko. Tudi tokrat ni,« je dejal Burić, ki je v strokovni štab spet pripeljal pomočnika Joška Španjića in trenerja vratarjev Tonćija Garbića. »To željo je težko pojasniti. Enostavno te vleče sem, Hajduk je večna tema. Ne moreš brez njega. Bil sem prost, zato sem želel pomagati,« je Burić odgovarjal na vprašanje novinarjev, ali je dolgo razmišljal o sprejetju ponudbe.