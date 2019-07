Neuradne informacije, da je specializirano državno tožilstvo na celjsko okrožno sodišče poslalo prošnjo za podaljšanje roka za vložitev obtožnice, ki se nanaša na končano preiskavo o nepravilnostih pri gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), so se izkazale za točne. Predsednica okrožnega sodišča v Celju, okrožna sodnica Petra Giacomelli, je namreč na naše vprašanje odgovorila pritrdilno. »Specializirano državno tožilstvo (SDT) je zaprosilo za osemmesečno podaljšanje roka, kar so utemeljili z obsežnostjo in kompleksnostjo zadeve. Zakon o kazenskem postopku sicer za vložitev obtožnice predvideva 15-dnevni rok od dne, ko sodišče tožilstvu po končani preiskavi pošlje spis, a lahko zunajobravnavni senat ta rok na predlog tožilstva podaljša. Predlogu je sodišče delno ugodilo s sklepom, ki smo ga poslali 8. julija. Rok za odločitev o vložitvi obtožnice pa smo podaljšali za tri mesece,« je pojasnila Giacomellijeva.

Tožilstvo še čaka na bančne podatke iz tujine Da so zaprosili za podaljšanje roka za vložitev obtožnice, so nam potrdili tudi na SDT. »Gre za obsežno kazensko zadevo, saj je gradivo v sodnem spisu na 10.781 listovnih številkah in je zloženo v 81 rednikov. Gradivo spremljajo še 35.903 listine v prilogah z oznako A, B in C, ki so zložene v 109 rednikov. Od tega so v več kot v 40 rednikih pomembna dokumentacija in elektronska sporočila. Teh je okoli 4000. Gre torej za res veliko količino podatkov, ki jih je treba podrobno analizirati, v luči zagovorov večjega števila obdolženih, izpovedb (zaslišanih je bilo 32 prič) in dodatno zbranih dokazov med preiskavo. Da gre za obsežno zadevo, ne nazadnje priča tudi dejstvo, da je bila zahteva za preiskavo na okrožno sodišče v Celju vložena oktobra 2014, sodišče pa je sodno preiskavo končalo junija 2019. Sodišče je torej za sodno preiskavo potrebovalo več kot štiri leta in pol,« odgovarjajo na SDT. Kot so dodali, je na SDT organizirana ekipa, ki pri zadevi aktivno dela, z namenom, da bo državnotožilska odločitev sprejeta v najkrajšem možem času, seveda ob upoštevanju obsežnosti in zapletenosti zadeve. »Okrožno sodišče v Celju v obravnavani zadevi tudi še ni prejelo odgovora francoskih pravosodnih organov na izdani evropski preiskovalni nalog za posredovanje bančnih podatkov. Na SDT pa za sprejem državnotožilske odločitve potrebujemo tudi navedene bančne podatke, ki pa jih bo treba pozorno in natančno analizirati, potem ko jih bomo prejeli. Prav zaradi vseh omenjenih okoliščin smo sodišču tudi podali predlog za podaljšanje roka, predlogu pa je sodišče delno ugodilo,« še pojasnjujejo na SDT.