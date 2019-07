Ker je brexit postal veroizpoved

Kako bi se v Sloveniji počutili, če bi po svetu pisali in govorili, da bo bodoči slovenski premier nekdo, ki laže z enako lahkoto, kot diha? Verjetno tako, kot se od današnjega poldneva, ko so izvedeli, da bo Thereso May na Downing Streetu 10 jutri zamenjal Boris Johnson, počutijo milijoni Britancev, ki jim je 0,3 odstotka volilcev (160.000 članov konservativne stranke, ki so izbrali novega vodjo in s tem avtomatično novega premierja) vsililo njenega naslednika.