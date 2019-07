Območje okoli letovišča Mati vzhodno od Aten, kjer je pred letom dni pustošil požar, si sicer še vedno ni opomoglo. V požaru je bilo požganih skoraj 120.000 dreves, več kot 4000 uničenih ali poškodovanih stavb pa še niso obnovili. Okoli 80 ljudi še vedno živi v vojaškem centru, potem ko so ostali brez strehe nad glavo.

Večina od 102 smrtnih žrtev je zaradi številnih nezakonitih poslopij in posledične zaprtosti dostopov do morja umrla ujeta v tamkajšnjih ozkih uličicah in avtomobilih ali pa so se utopili med poskusom pobega pred ognjenimi zublji.

Požar naj bi zakrivil nepreviden moški, ki je na hribu vzhodno od Aten kuril suhe veje, ogenj pa je zaradi močnega vetra ušel izpod nadzora. Tožilstvo v Atenah je marca vložilo obtožnice proti 16 osebam zaradi malomarnosti v povezavi s požarom. Med obtoženimi so tudi policisti, gasilci in župani.

Več domačinov in vsakoletnih dopustnikov se je v nedeljo zbralo na maši v bližnji cerkvi, kjer so se pred obletnico spomnili tragičnih dogodkov in se poklonili žrtvam. Na maši je bil tudi minister za civilno zaščito Mihalis Hrisohoidis, ki je zagotovil, da bodo še naprej sprejemali ukrepe, da se kaj takega ne bi ponovilo.

Današnje spominske maše v cerkvi v vasi Mati pa se je udeležil tudi novi grški premier Kiriakos Micotakis. Vlada je ob tem napovedala, da bo prizadetim prebivalcem namenila 31 milijonov evrov pomoči. Huje ranjenim bodo povrnili stroške zdravljenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.