Ali Trump širi fašistično ideologijo?

Je Donald Trump fašist? Vprašanje se ne postavlja prvič. Se pa vsakič, ko se znova postavi, postavlja z večjo urgenco, bolj nujno in z večjo težo. Ko je bil izvoljen, se ga je obmetavalo s tem izrazom z veliko lahkotnostjo in vse počez, ker da je bil populističen, mizoginističen, homofobičen, nativističen, sovražen do priseljencev, rasističen itn., nekateri okrog njega pa antisemitski. V črno oblečeni udarni del mavričnega liberalističnega »odpora« se je imenoval antifa. Z njegovo politiko pa se ni spoprijemal nihče.