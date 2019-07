Na svetovnem prvenstvu do 21 let se je končal skupinski del tekmovanja. Od 24 udeležencev se jih je v izločilne boje uvrstilo 16, med njimi tudi Slovenija, ki v Španiji nastopa v vlogi aktualne evropske prvakinje. Mladi slovenski rokometaši so prvi del naloge opravili z odliko, saj so poleg hrvaških in egiptovskih vrstnikov še edini neporaženi na šampionatu. V Vigu so v skupini A odpravili Tunizijce (32:25), Japonce (29:22), Američane (43:16), Srbe (30:28), za zaključek skupinskega dela in peto zmago v nizu pa še dotlej neporažene Špance.

Prav proti gostiteljem tekmovanja so se igralci selektorja Saše Praprotnika morali za uspeh najbolj potruditi. Čeprav je sprva kazalo na zanesljivo zmago – v prvem polčasu so vodili že s štirimi goli razlike – so domačini do odmora ujeli priključek in izenačili (11:11). Sledil je izenačen drugi del, v katerem so se slovenski rokometaši znašli celo v zaostanku. Vendar so tekmeca še pravočasno ulovili, v končnici pa zdržali pritisk in tekmo kljub dvema rokometašema manj na igrišču dobili z 22:21. »Nismo izpolnili našega cilja, saj smo želeli osvojiti prvo mesto v skupini. Vseeno sem s predstavo zadovoljen, saj smo bili enakovreden tekmec aktualnim evropskim prvakom. To nam bo dalo še dodaten elan,« je po tekmi dejal mladi španski reprezentant Isidoro Martinez.

Z desetimi zadetki se je znova izkazal Grega Ocvirk, ki je na prvenstvu nasprotnikovo mrežo zatresel že 35-krat in je za zdaj drugi strelec prvenstva, pomemben delež pa je z 12 obrambami prispeval tudi vratar Gašper Dobaj. »Tekma je bila zelo temperamentna. Pokazali smo pravi karakter in dokazali, da verjamemo vase. To nas je po zaostanku vrnilo v igro. Pomembno je, da še naprej vztrajamo na začrtani poti, ki jo krasi izjemna obramba. V nadaljevanju bi želel, da izpilimo napad, dodamo kakšen protinapad in dosežemo kakšen lahek gol,« je ocenil Sašo Praprotnik.

Njegova vrsta je imela danes dan premora. Ta ji je tudi zaradi viroz Mihe Kavčiča in Tima Rozmana prišel še kako prav, že jutri ob 16.30 pa jo čaka obračun osmine finala proti Južnokorejcem. Z njimi se je Slovenija pomerila že na pripravah v Zrečah, za gol pa so bili boljši Slovenci. »Ključ našega uspeha je ekipni duh. V Španijo smo prišli po zmago, zato smo zadovoljni, da smo skupinski del zaključili na prvem mestu. Kar se tiče Južne Koreje – z njo smo igrali na pripravah, a se bomo nanjo vseeno dobro pripravili, da nas ne preseneti,« je zatrdil slovenski reprezentant Domen Novak.

Pari osmine finala, jutri ob 14.15: Egipt – Srbija, ob 16.15: Danska – Madžarska, ob 16.30: Slovenija – Južna Koreja, Norveška – Brazilija, ob 18.45: Portugalska – Nemčija, Hrvaška – Islandija, ob 21. uri: Turčija – Švedska, Francija – Španija.