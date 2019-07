Že v prvem krogu nove nogometne sezone sta se na stadionu Koševo v Sarajevu pomerila domače Sarajevo in mostarski Zrinjski. V tekmi med aktualnimi prvaki in podprvaki so znova zmagali nogometaši iz prestolnice Bosne in Hercegovine.

Nogometaši Sarajeva so v lanski sezoni prekinili triletno vladavino Zrinjskega na domačem prvenstvu. Za nagrado so nastopali v kvalifikacijah za ligo prvakov, a so se od sanj o najprestižnejšem klubskem tekmovanju hitro poslovili. Boljši je bil škotski Celtic. Poraz Sarajevčanov je ublažila zmaga nad Zrinjskim (1:0). V 46. minuti je po akciji Hebibovića zadel Tatar. Gostje so nato napadali, vendar gola niso dosegli. Tekma sicer ni ponudila večjih presežkov, vroče je bilo zgolj na tribunah.

»Utrujenost od poti in tekme proti Celticu se je poznala. A čestitke fantom za tole tekmo. Na koncu smo se bili prisiljeni braniti, saj smo fizično padli. A nam je uspelo. Hvala navijačem za podporo, zdaj je najpomembneje, da smo zmagali. Vedeli smo, kako moramo igrati proti Zrinjskemu. Še enkrat: najpomembnejša je naša zmaga,« je bil po zmagi zadovoljen trener Sarajeva Husref Musemić. Od ostalih dvobojev velja omeniti remi povratnika v prvo ligo Borca iz Banjaluke pri sarajevskem Željezničarju (0:0) in domači poraz Širokega Brijega proti Čeliku.

Domače prvenstvo so začeli tudi Hrvati in Srbi. V prvem krogu večjih presenečenj ni bilo. Pri naših sosedih je branilec naslova Dinamo v mestnem dvoboju premagal Lokomotivo (3:0), Rijeka pa je bila z 2:1 boljša od novinca Varaždina. Zmago sta dosegla še Osijek in Hajduk (proti Slavenu in Istri, oba z 2:0), Gorica in Inter iz Zaprešića pa sta se razšla z remijem. Delitve točk pa v prvem krogu niso videli gledalci v Srbiji. Vseh osem tekem se je namreč končalo z zmagovalcem, najprepričljivejši je bil Radnički, ki je s 3:0 ugnal Proleter iz Novega Sada. Z več kot golom razlike sta zmagala še Vojvodina (3:1 proti Mačvi) in branilka naslova Crvena zvezda (2:0 proti Javorju). Vsa prvenstva se nadaljujejo ta konec tedna.