Carapaz je letos zmagal na dirki po Italiji in naj bi se z Ineosom že dogovoril za večletno sodelovanje. Quintana, ki je z Movistarjem zmagal na dirki po Italiji ter Španiji, pa naj bi prav tako imel sklenjeno sodelovanje z Arkeo Samsic, ki si želi v prihodnji sezoni dirkati v svetovni seriji.

Tretjega zvezdnika Movistarja Španca Mikela Landa so še nedolgo nazaj povezovali z Bahrain-Merido, a naj bi bil njegov odhod še pod vprašajem. »Res je, da Carapaz in Nairo odhajata. Kar se tiče Mikela ... Vsaj jaz še nisem slišal, da bi podpisal s komerkoli,« je povedal Unzue za španski radio El Larguero.

Movistar si kot zamenjavo za oba kolesarja želi Španca Enrica Masa, ki je letos član Deceunick-Quick Stepa. »Ne morem reči, da bo Mas prihodnje letos dirkal z nami. Želi si ga veliko ekip. Še nekaj dni je do 1. avgusta, ko lahko ekipe uradno razkrijejo prihodnost kolesarjev, in takrat bomo vedeli, ali bo prišel k nam. Poslali smo mu ponudbo in upam, da se odloči dobro,« je povedal Unzue.