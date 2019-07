»Za to tekmo sem se psihično pripravljala že nekaj mesecev. Delala sem na dvigu samozavesti in zlato ni prišlo kar tako. Ne glede na vreme, saj je bilo mrzlo in vetrovno, sem šla na vse ali nič. Tako sem tudi tekla, nič me ni moglo zaustaviti, zelo sem zadovoljna,« je povedala Lukanova.

Osemnajstletnica je imela drugi prijavljeni dosežek med udeleženkami tekme. Na čelu je bila praktično od starta pa do cilja, kjer je imela precej prednosti pred drugouvrščeno Italijanko Nadio Battocletti (16:09,39).

S časom 16:03,62 je popravila svoj slovenski rekord za starejše mladinke. Dobro formo in velik napredek v zadnjem obdobju je pokazala že 10. julija letos, ko je v Szekesfehervarju na Madžarskem v neolimpijskem teku na 2000 m s časom 5:47,15 izboljšala prejšnji slovenski članski rekord (5:55,42) Sonje Roman.

»Osebno Romanove nisem poznala, a je bila prav na tisti tekmi na Madžarskem, kjer sem popravila njen rekord. Zaradi izidov, ki jih dosegala, je moja vzornica. Nekateri njeni državni rekordi so zelo visoki, tudi v mednarodnem merilu že zdaj,« je pojasnila Lukanova.

Dolenjka je do leta 2017 trenirala v domačem Šentjerneju, od septembra tega leta pa jo v ljubljanskem Massu vodi Tevž Korent, ki je trener Maruše Mišmaš. »Z njo treniram vsak dan, kar je tudi prispevalo k mojemu tekmovalnemu napredku. Vrhunski športnik ne postaneš sam od sebe. Potrebna je tudi vsakodnevna spodbuda, ekipa ter psihična priprava, zato sodelujem s športno psihologinjo Metajo Jarelo Kegljevič,« je pojasnila Lukanova.

Letos je končala program mednarodne mature na bežigrajski gimnaziji v Ljubljani. »To je bil velik izziv zame, v času šolanja se pridobila še dodatno samozavest. Na gimnaziji so mi rekli, da bom morala najpozneje v četrtem letniku pustiti šport, ker je šolanje pretežko. A sem dokazala, da je mogoče peljati hkrati tudi športno pot. Zdaj pa me čaka študij kemije v Ljubljani,« je dodala Lukanova.

»Vlaganje v piramido tekmovalcev, tudi v mlajših kategorijah, že kaže sadove in naši mladi tekmovalci bodo v prihodnje gotovo dosegali lepe izide tudi v članski konkurenci. V tednu dni smo osvojili dve zlati medalji, po Kristjanu Čehu, ki je bil prvi na EP do 23 let v metu diska, se je izkazala še Lukanova,« je na začetku sprejema za Lukanovo in preostalo ekipo dejal predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar.

Prvo mesto Lukanove ni bil edini slovenski finalni nastop na Švedskem. Jan Vukovič je bil na 800 m peti, to mesto je dosegla tudi Eva Pepelnak v troskoku, Lia Apostolovski je v skoku v višino delila osmo mesto, Matic Silič je bil v troskoku deveti, Zoja Šušteršič pa je v metu kopja zaradi poškodbe rame končala po prvi seriji finala kot trinajsta.