Foto: Copernicus Sentinel

Najbolj nenavaden je požar na Grenlandiji, ki je poznana kot pokrajina pokrita z ledom. Letos je požar drugič v zadnjih teh letih zajel njen zahodni del, zgodovina pa ne beleži veliko takšnih primerov. Parrington pojasnjuje, da so gozdni požari na severni polobli med majem in oktobrom pogosti, a je pri zdajšnjih nenavadna zemljepisna širina, ki jo zavzemajo, njihova moč in čas gorenja. Nekateri požari, ki so trenutno najbolj pogosti na Aljaski in Sibiriji, bi lahko s svojo velikostjo pokrili skoraj sto tisoč nogometnih igrišč. Na jugu Alberte je požar obsegal več kot tristo tisoč igrišč. Grenlandijo sicer zajemajo veliko manjši požari, a je to jasen znak, da segrevanje planeta vpliva na procese, ki se dogajajo na Arktiki. Zaradi suhega in toplega zraka se je recimo taljenje grenlandske ledene plošče začelo kar mesec prej kot običajno. Prav tako so na Svetovni meteorološki organizaciji opozorili, da se severni del sveta segreva hitreje kot celoten planet skupaj.

I just want to mention one more time, since it always seems to get lost, that when fire season really kicks off in California...it's because of the WEATHER. Here is a fire in Alaska. No power lines, people, forest management issues 1/ pic.twitter.com/fmMbCsyPzy