Čeprav je festival MetalDays, ki ravno te dni poteka v Tolminu, daleč največji dogodek v seriji festivalov v tem idiličnem koncu zahodne Slovenije, je potrebno priznati, da je njegov mlajši punkovski brat, festival Punk Rock Holiday, postal prava Meka za nosilce irokez, usnjenih bulerjev in jakn. Dasiravno je treba priznati, da so te subkulturne označevalce v zadnjih letih delno zamenjale kape z napisi imen glasbenih skupin, tetovaže ter napihljive plavajoče živali.

Tudi letos bo festival potekal v drugem avgustovskem tednu in vremenska napoved za enkrat napoveduje žgoče sonce, ki bo dodobra ogrelo ozračje na dogodku. A kot pravijo organizatorji, bosta reki Tolminka in Soča s svojimi 13 oz. 14 stopinjami Celzija ohladile slehernega obiskovalca. Poleg res idilične lokacije organizatorji tudi letos stavijo na vrhunski program nastopajočih skupin. Na festival se že v četrto vrača kultna skupina NOFX z razvpitim pevcem in basistom, ki sliši na umetniško ime Fat Mike. Bend se vrača po prvi turneji po Združenih državah Amerike po nekaj letih, saj je skupina pred časom na nekem koncertu publiko razžalila do mere, da so organizatorji odpovedali vse večje koncerte te skupine po ZDA.

Na programu tudi legendarni Descendents

Poleg že skoraj domačih NOFX bodo punkerje v Tolminu zabavali še kultni Descendents. Eden izmed najstarejših še “živih” bendov v glasbenem žanru punk-rock. Mnogi mlajši glasbeniki in poslušalci jih označujejo za začetnike tega žanra, kot ga poznamo danes. Festival PRH bodo obiskali v drugo. Pred dvema letoma se je ravno med njihovim koncertom sprožilo izjemno neurje. Koncert so sicer odigrali do konca, a upajmo, da letos ostanemo na suhem.

A glavni dve nastopajoči skupini sta le vrh ledene gore seznama aktov, ki jih bo moč videti na festivalu. Po kritični presoji izpostavljamo še nekaj imen, ki jih je po našem mnenju vredno poslušati in videti: Pennywise (ZDA), Sick Of It all (ZDA), Propagandhi (Kanada) Ignite (ZDA), Pulley (ZDA), Not On Tour (Izrael) ter Pulley (ZDA). Pohvale vredna odločitev organizatorjev je tudi ta, da so na festival povabili sicer odličnega glasbenika Franka Turnerja z zasebo The Sleeping Souls, ki sicer ne slovi po punkovkih ritmih, a bo vsekakor zanimiv člen v verigi nastopajočih imen.