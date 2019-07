Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, so šentjurski policisti maja in junija obravnavali več primerov vlomov v hiše, vikende, gospodarska poslopja, velikih tatvin, tatvin ter vandalizma na škodo različnih oškodovancev.

Z omenjenimi dejanji je nastalo za približno 15.000 evrov škode, ki jo predstavljajo odtujeni predmeti, ter posredno nastale škode ob vlomih in vdorih v različne objekte in delovne stroje. Z intenzivnim zbiranjem obvestil so policisti zbrali dovolj dokazov, da so odvzeli prostost 22-letnemu Šentjurčanu, ki je skupaj z 20-letnim sokrajanom izvrševal omenjena kazniva dejanja.

Policisti so v preiskavi zasegli preko 100 predmetov, ki sta jih ukradla. Zasegli so motorno kolo, štirikolesnik, večjo količino različnega električnega orodja, reflektorje, agregate ter ostale stvari manjših vrednosti.

Omenjenega 22-letnika je policija že večkrat obravnavala za različna kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete, različna kazniva dejanja z elementi nasilja ter kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu.

Policisti mladega Šentjurčana sumijo še več premoženjskih kaznivih dejanj na celotnem območju PU Celje, katera pa so še v fazi preiskovanja.