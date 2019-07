Na prometnoinformacijskem centru za avtomobile predlagajo obvoze po cestah Brezovica-Podpeč-Rakitna-Unec, Ig-Črna vas-Podpeč-Rakitna-Unec ali Ljubljana-Dobrova-Horjul-Vrhnika.

Zastoji nastajajo na cestah Lesce-Bled-Bohinjska Bela in Lucija-Strunjan.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Na Sečovljah in Jelšanah avtomobili na vstop čakajo do pol ure, na Dragonji pa do ene ure. Na Gruškovju avtomobili na izstop čakajo pol ure. Na Obrežju tovornjaki na vstop čakajo več kot dve uri.