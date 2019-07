Katastrofa je pred letom dni odmevala v vseh svetovnih medijih. Ena od domačink Maria je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da se pogosto spominjajo tragičnega dneva in da je postal 23. julij mejnik med prej in potem.

Več domačinov in vsakoletnih dopustnikov se je v nedeljo zbralo na maši v bližnji cerkvi, kjer so se pred obletnico spomnili tragičnih dogodkov in se poklonili žrtvam. Veliko jih je bilo oblečenih v črno, prižigali so sveče in v morje metali bele vrtnice. Pred letom dni so se ravno v to morje pred požari zatekli ljudje, ki so imeli na sebi le obleke, vse ostalo pa so pustili za seboj.

Na maši je bil tudi grški minister za civilno zaščito Mihalis Hrisohoidis, ki je zagotovil, da bodo še naprej sprejemali ukrepe, da se kaj takega ne bi ponovilo. »Več težav še ni rešenih, od urbanističnih načrtov do vprašanja zdravja,« je priznal.

Območje okoli letovišča Mati vzhodno od Aten, kjer je pustošil požar, si še vedno ni opomoglo. V požaru je bilo požganih skoraj 120.000 dreves in tudi več kot 4000 uničenih ali poškodovanih stavb še niso obnovili.

Lastniki uničenih hiš so od države prejeli 6000 evrov, a imajo več težav z ureditvijo gradbenega dovoljenja. Med 70 in 80 ljudi še vedno živi v vojaškem centru, potem ko so ostali brez strehe nad glavo.

Smrtonosni požar naj bi zakrivil nepreviden moški, ki je na hribu vzhodno od Aten kuril suhe veje, ogenj pa je zaradi močnega vetra ušel izpod nadzora.

A katastrofa se je zgodila tudi zaradi pomanjkljivega števila gasilcev, gasilskih vozil in letal za gašenje, saj so bili v istem času zaposleni s požarom zahodno od Aten. Težave so bile še v koordinaciji ter z zamudo pri razglasitvi evakuacije za ogrožena območja.

Takratni grški premier Aleksis Cipras je obljubil 500 milijonov evrov za reorganizacijo služb za naravne nesreče ter napovedal, da bodo zrušili 3200 nezakonito zgrajenih poslopij, ki zapirajo dostop do cest in obale na Atiki. Veliko število žrtev je namreč med drugim posledica tega, da številni zaradi zaprtosti dostopov do morja niso uspeli zbežati pred ognjenimi zublji.

Po požarih je odstopil namestnik notranjega ministra, pristojen za civilno zaščito Nikos Toskas. Zamenjali so tudi načelnika policije in gasilcev.

Tožilstvo v Atenah je marca vložilo obtožnice proti 16 osebam zaradi malomarnosti v povezavi s požarom. Med obtoženimi so tudi policisti, gasilci in župani.